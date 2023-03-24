長榮女大生命案 法院認再犯率高 兇嫌二審再判死
高雄男子梁育誌3年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，將鍾女性侵殺害後棄屍，橋頭地院認為梁手段兇殘，再犯率超過5成，依強制性交殺人罪判處死刑；高雄高分院審理後，也認梁無教化可能，有剝奪生命必要，昨仍判死刑，鍾母接到判決結果表示，「正義得以伸張」。
2020年10月間，梁育誌在長榮大學附近台鐵高架橋下，鎖定鍾女下手，性侵殺害鍾女後，洗劫身上財物，將屍體棄屍大崗山路旁，檢方起訴求處死刑。
合議庭認為，梁預謀犯案、手段殘忍、再犯率超過5成、對社會危害大且未見悔意，依強制性交而故意殺人罪判處死刑。二審審理時，梁的律師聲請量刑前社會調查，合議庭裁定梁再送鑑定，但二次報告結果都認為梁再犯率高，屬於「高危險等級」，沒教化可能。
鑑定完成後，合議庭再開辯論庭，鍾女父母遠從馬來西亞來台，當庭落淚闡述女兒遭殺害經過，審判長詢問父母希望刑度，鍾女父母均要求判死。
合議庭綜合二次鑑定結果及梁育誌犯案事證，認為梁案發當年曾性侵另名女大生失敗，但仍精進犯罪手法，尋找落單女生犯案，屬預謀犯罪，迄今否認故意殺人，屬「最嚴重犯罪」，須剝奪生命，永久與世隔離。梁獲悉二審再判死，情緒無太大波動。
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