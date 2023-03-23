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國軍軍火外流？民宅查獲「中華民國造」步槍、子彈盒

台灣新聞組／台北23日電
警方在桃園龜山一處民宅查獲印有「中華民國造」的T65K2步槍（圖）及大批印有「國造」的彈藥，正釐清是否軍方槍彈外流。（圖：讀者提供）
警方在桃園龜山一處民宅查獲印有「中華民國造」的T65K2步槍（圖）及大批印有「國造」的彈藥，正釐清是否軍方槍彈外流。（圖：讀者提供）

警政署保二總隊上月執行網路巡邏，發現有人在購物網站購買槍管等改槍材料，懷疑是地下兵工廠，鎖定發文處所，昨天搜索桃園市龜山區某透天民宅，在犯嫌羅姓男子房間內查獲T65K2步槍及大批各式子彈，連穿甲彈、手榴彈都有，由於步槍印有「中華民國造」、鐵製子彈盒印有「國造」，警方緊急通報軍方調查是否國軍軍火外流，並漏夜調查是否有槍彈流入市面。

與父母同住、平時駕駛多元計程車的羅姓男子（61歲），辯稱槍彈是個人收藏，但不願說出來源。辦案人員透露，步槍乾淨新穎，看起來像沒用過，是否為民間操作槍仿製有待鑑定釐清，而迫擊砲和手榴彈並無裝填火藥，但有使用過的痕跡，疑為軍方流出的訓練彈，羅試圖改造。

日前海軍龍泉新兵訓練中心一把點45手槍被換成模型槍，陸戰隊九九旅又發現短少二件Ｔ91步槍「槍機」，國防部長邱國正曾揚言「會辦很多人，掉腦袋沒有話講」，不料再傳疑似軍品外流且數量龐大。國防部昨晚表示，已組專案小組調查，並通令各軍種全面清點械彈，若確屬國軍械彈，會依法究辦並檢討相關違失責任。

國防部說，依槍械彈藥種類及序號、批號等資料鑑識比對，若確認為國造械彈，就進一步清查生產年分及解繳單位、釐清耗用或庫儲情形，同時加強械彈清點、領用與繳回管制作業，防杜軍品外流。

警方表示，保二總隊刑警大隊日前網路巡邏，在蝦皮購物網站發現有人要購買彈殼、彈頭及槍管，經追蹤發訊者IP位址，懷疑桃園市龜山區羅姓男子涉嫌在住處改造槍枝意圖販售，於昨天上午會同龜山警分局搜索，在羅姓男子位於住處三樓的房間衣櫥、床板下方查獲大批槍彈及車床、鑽孔機等改造工具。

警方搜出國造T65K2步槍及5.56公厘步槍彈三箱、點38手槍彈二箱、45手槍零頭彈一箱、穿甲彈二發、煙霧彈一顆、飛彈砲空殼一顆、訓練式手榴彈及檔彈板，因步槍印有「中華民國造」、鐵製彈盒印有「國造」，警方懷疑是國軍槍械彈藥外流，緊急轉報軍方派員協助調查。

「嚇死人了，若查緝時遭遇犯嫌反抗，後果不堪設想。」一名辦案人員透露，原本以為「家庭式」改造槍枝工廠火力有限，沒想到竟藏著大批槍彈，還好查緝過程順利，正調查犯嫌持有槍彈來源，釐清槍彈是否流入市面。

警方在桃園龜山一處民宅查獲印有「中華民國造」的T65K2步槍及大批印有「國造」的...
警方在桃園龜山一處民宅查獲印有「中華民國造」的T65K2步槍及大批印有「國造」的彈藥（圖），正釐清是否軍方槍彈外流。（圖：讀者提供）

國防部 中華民國

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