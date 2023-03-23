新聞眼／國軍不捍衛榮譽 又如何保衛國家

警方在桃園龜山查獲「黑道兵工廠」，從目前事證看來，就算不是烏龍，至少也遠非媒體第一時間宣揚的「核彈 等級」。軍方與警方，總有一個要變成笑柄，但事件背後透露意涵，更值得深思。

警方為國軍之外第二大紀律部隊，查獲外界私藏軍火機會遠比軍方高，但第一線員警武器鑑別能力卻長期處在原始階段。例如最常查獲的手槍，除了外型不會認錯的左輪槍，外型如同曲尺狀的半自動手槍，早年一律稱「白朗寧」，近年幾乎都是「90」，問題是90是子彈口徑（9公釐），全世界這種口徑的手槍不下百種，半自動手槍也未必都是9公釐口徑。

警方22日查獲T65K2步槍是真是假還不能肯定，辦案人員雖表示是否為民間操作槍仿製有待鑑定釐清，但第一時間傳出的消息有許多錯誤，諸如把迫擊砲彈稱為「飛彈砲」、點38手槍誤稱3.8手槍，如此急於宣布戰果卻沒想過不專業的訊息會對形象減分，不可不慎。

近年社會大眾追逐即時訊息，養成只求快不求準確，事件還沒水落石出就搶著用既定印象去臧否，國防部 感慨淪為苦主之餘，更該反省為何成過街老鼠？為何第一時間相關訊息不合理，媒體與社會大眾仍信之不疑，甚至紛紛拿邱國正部長日前「要人掉腦袋」的話來諷刺？

另外，國防部發現外界說法有誤後，卻不願意迅速積極澄清，坐視負面流言在社會流竄？難道替其他單位顧面子，比全體國軍官兵清譽更重要？如果軍方不把榮譽當成極力捍衛的第一要務，又豈能責怪外界一旦遇事就把屎盆子往軍人頭上扣？又怎能讓外界不興起懷疑，軍人到底能否勝任捍衛國家重任？