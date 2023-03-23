黑白集／刪除懲戒權 台灣不會更文明

民法擬修法刪除父母懲戒權，未來只要濫打、濫罰孩子，最重恐被剝奪親權，引發討論。示意圖。（記者劉學聖／攝影）

在民進黨 治理下，什麼是法治，什麼是法制，什麼是文明，完全讓人困惑。它在野的時候，示威抗議勒頸丟蛋打耳光，樣樣都來。它執政的時候，則是閣揆辱罵立委，官員訓斥媒體，員警驅離 示威者，一樣也沒少。台灣社會沒有變得更文明，倒是族群及世代嫌隙日益擴大。

最近法務部擬修法刪除父母對子女的「懲戒權」，原因是監察院人權委員會認為懲戒權違反聯合國兒童權利公約規定，必須刪除。修法立意良善，問題是，「懲戒權」及「管教權」的分際何在，一般父母分不清楚，也不太會拿捏。一旦刪除，不少父母可能因管教問題淪為「被告」，許多法官可能也不知道如何處理這類家務事。

刪除懲戒權，是否就能減少子女遭暴虐問題，答案也恐怕是否定的。原因很簡單：徒法不足以自行。若不積極推動現代親職教育 ，若無法消除社會生態的幽黯死角，即使國家法制符合兒童權利公約，也是虛有其表，台灣不會更文明。被剝奪懲戒權的父母，將不知如何管教孩子，後果更糟。

就像政府雖暫停執行死刑，但社會上凶殘的殺人案仍層出不窮，只是讓主張死刑的民情更沸騰。理想的社會，除利用法規來引導民眾行為，更需要上位者和意見領袖展現身教，才能形塑更好的親子文明。問題在，我們的政治充滿仇恨攻擊。(轉載自聯合報)