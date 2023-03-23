我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

黑白集／刪除懲戒權 台灣不會更文明

黑白集
民法擬修法刪除父母懲戒權，未來只要濫打、濫罰孩子，最重恐被剝奪親權，引發討論。示意圖。（記者劉學聖／攝影）
民法擬修法刪除父母懲戒權，未來只要濫打、濫罰孩子，最重恐被剝奪親權，引發討論。示意圖。（記者劉學聖／攝影）

民進黨治理下，什麼是法治，什麼是法制，什麼是文明，完全讓人困惑。它在野的時候，示威抗議勒頸丟蛋打耳光，樣樣都來。它執政的時候，則是閣揆辱罵立委，官員訓斥媒體，員警驅離示威者，一樣也沒少。台灣社會沒有變得更文明，倒是族群及世代嫌隙日益擴大。

最近法務部擬修法刪除父母對子女的「懲戒權」，原因是監察院人權委員會認為懲戒權違反聯合國兒童權利公約規定，必須刪除。修法立意良善，問題是，「懲戒權」及「管教權」的分際何在，一般父母分不清楚，也不太會拿捏。一旦刪除，不少父母可能因管教問題淪為「被告」，許多法官可能也不知道如何處理這類家務事。

刪除懲戒權，是否就能減少子女遭暴虐問題，答案也恐怕是否定的。原因很簡單：徒法不足以自行。若不積極推動現代親職教育，若無法消除社會生態的幽黯死角，即使國家法制符合兒童權利公約，也是虛有其表，台灣不會更文明。被剝奪懲戒權的父母，將不知如何管教孩子，後果更糟。

就像政府雖暫停執行死刑，但社會上凶殘的殺人案仍層出不窮，只是讓主張死刑的民情更沸騰。理想的社會，除利用法規來引導民眾行為，更需要上位者和意見領袖展現身教，才能形塑更好的親子文明。問題在，我們的政治充滿仇恨攻擊。(轉載自聯合報)

驅離 教育 民進黨

上一則

菸防新法上路 加熱菸納管 4月擬禁薄荷等4款加味菸

下一則

新聞眼／國軍不捍衛榮譽 又如何保衛國家

延伸閱讀

劉愷威新歡爆懷孕 楊冪帶「一車玩具」飛港疑爭扶養權

劉愷威新歡爆懷孕 楊冪帶「一車玩具」飛港疑爭扶養權
法部擬刪父母懲戒權 家長憂剝奪管教權

法部擬刪父母懲戒權 家長憂剝奪管教權
想省錢 大學助學金早規劃

想省錢 大學助學金早規劃
父母要帶頭

父母要帶頭

熱門新聞

馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照