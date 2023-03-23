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水情緊…曾文水庫蓄水剩11% 淤泥裸露長草「像高球場」

台灣新聞組／台北23日電
曾文水庫只剩約一成水量，底部淤泥裸露、長滿雜草，像一座高爾夫球場。（圖：大埔鄉公所提供）
曾文水庫只剩約一成水量，底部淤泥裸露、長滿雜草，像一座高爾夫球場。（圖：大埔鄉公所提供）

全台水情吃緊，曾文水庫昨天蓄水量只剩11%，大面積淤泥裸露長滿雜草，宛如一座天然高爾夫球場，顯示水情嚴峻，高雄地區則將繼台南市，本月30日起成為第二個亮「橙燈」、減量供水的地區，新竹、苗栗、台中至北彰化地區也採「類黃燈」概念，全台都處於重要的節水大作戰。

嘉義大埔鄉長吳明勲說，曾文水庫水位逐漸下降，蓄水量剩11%，下游水位逐漸降低，已有大面積淤泥裸露，乾涸情形很明顯，中上游的淤泥已長出大片雜草，宛如一大片草原。

高雄地區在兩年前百年大旱時僅亮黃燈，下周四起卻亮橙燈，水利署稱總量管制不影響民生用水，但一般家戶維持夜間10時至隔日6時減壓供水7%，工業用戶採總量管制實施節水10%，每月用水量1000度以上非工業用戶、游泳池等非生活必需用水減量供水比率也逐漸提高。

值得關注的是，這次新竹、苗栗、台中（含北彰化）即刻調整為僅代表水情提醒的綠燈，卻採取「類黃燈」概念，在夜間離峰時段11時至隔日上午5時實施減壓供水，提前產生節水效果，並由國科會、工業局，以及相關縣市政府加強輔導園區廠商以總量管制節水5%為目標，「超前部署」的作為正反映水情嚴峻。

行政院副院長鄭文燦表示，目前預判5月的梅雨季及7、8月的颱風季還不確定，應該採取較嚴格的標準抗旱，因此新竹、台中的水情燈號由藍燈轉為綠燈，南部也會用黃燈先行運作。

經濟部長王美花表示，因應未來降雨不確定性，除已備妥抗旱井、伏流水等抗旱水源外，已再進一步提升南部及新竹抗旱韌性，如移動式RO淨水設備、建築工地地下水可供淨化使用及緊急移動式海淡機組等，施作進度超前。

經濟部水利署北區水資源局已由桃竹幹管調度每日18萬公噸水量支援新竹用水，若後續仍久旱不雨，南寮海淡機組預計4月中旬重啟，一天產水最多1.24萬公噸。

不過時代力量立委陳椒華昨與多個民團舉行記者會，盤點台灣水資源的問題，她建議經濟部應該在枯水期間，針對六輕等高耗水業者開徵耗水費，並檢討減少水權，藉此節省工業用水。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏建議，耗水費不能只等枯水期才徵收，平時徵以便鼓勵節水科技發展和再生水的使用，而為了再生水的來源，政府要加速下水道建設與接管率，同時改善水質及水環境；南部缺水危機年年上演，政府不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，應全面性檢討水資源的有效運用及保護，如此才能化危機為轉機。

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南部遭遇嚴重乾旱，高雄半屏山下的半屏湖完全乾涸，水中魚類擱淺死亡，被陽光曬成魚乾。（記者劉學聖／攝影）

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