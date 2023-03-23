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菸防新法上路 加熱菸納管 4月擬禁薄荷等4款加味菸

記者許政榆／台北23日電
菸害防制法修法行政院22日公告正式上路，即起全面禁止電子煙，加熱菸則必須通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」，才可合法上市。（記者許政榆／攝影）
菸害防制法修法行政院22日公告正式上路，即起全面禁止電子煙，加熱菸則必須通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」，才可合法上市。（記者許政榆／攝影）

菸害防制法修法昨公告上路，使用、販售電子煙，均屬違法，而加熱菸需經「指定菸品健康風險評估審查」，才可販售、展示及使用；修法重點還包括「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」草案，預告至3月27日截止；4月起頗受女性喜愛的薄荷涼菸可能從台灣市場消失。

衛福部昨同步公告審查辦法，加熱菸業者應檢附13項文件或物件，向國健署申請審查，通過後才能合法上市。過去部分縣市自訂自治條例，「雙禁」電子煙及加熱菸，昨新法上路，以母法為主，加熱菸在部分縣市「敗部復活」，可正式販售。

衛福部長薛瑞元表示，過去菸商傳達錯誤訊息，宣稱加熱菸可以協助戒菸，「這完全錯誤」，加熱菸不會幫助戒菸，只會對身體造成傷害，即日起中央和地方合力加強查緝，包括實體店面、網路平台，並管理不實宣傳行為。

國健署每年編列「菸害防制計畫」經費2億多元（台幣，下同），分配至各縣市，預估可聘用140多名人力，平均下來，每縣市約可增聘五至六人，但不見得從事稽查工作；地方衛生局憂心稽查電子煙人力不足，且吸食者身分難辨識、吸食時間短暫，執法恐有困難。

對此，薛瑞元表示，地方之前稽查青少年購菸，也遇到困難，「碰到困難就予以排除，不是不做的理由，要想辦法克服」。國健署長吳昭軍表示，中央已撥款補助地方衛生局增補稽查人力，若電子煙實體店違規販售，依照新法規定，販賣展示未經核准的「指定菸品」，可罰20至以100萬元，且按次處罰，即日起將加強取締。

衛福部公告「指定菸品」規範指出，除紙菸、菸絲、雪茄、鼻菸、嚼菸外，凡以菸草或其他含有尼古丁的天然植物為原料製成，且未改變該原料物理性態的菸品，應向中央主管機關國健署申請「健康風險評估審查」核定通過後，始得以製造、輸入。

修法其他重點，包括擴大禁菸之室內外公共場所，含大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所；酒吧、夜店於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，不得吸菸。提高禁菸年齡至20歲。擴大菸盒警示圖文面積至50%。加重罰責。禁止加味菸的「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」草案，預告至3月27日，4月起薄荷涼菸恐不得販售。

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