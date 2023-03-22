猴痘疫情升溫、1個月10例本土個案 桃園率先開打疫苗

昨再增四例猴痘 個案，分別為三例本土個案和一例境外個案。原預定今開放登記接種的猴痘疫苗 ，提前昨下午3時上線，供人預約，不到十分鐘，3000劑名額即滿，期間系統同時上線最多人數達6048人；衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，部立桃園醫院最早開打疫苗，今起即提供接種，預約成功民眾需攜帶身分證件，並出示預約信，始可接種。

羅一鈞表示，本土個案分別居住於新北市、苗栗縣和宜蘭縣，境外個案則從日本 入境，皆本國籍男性。疫調後匡列14名高風險接觸者，最長將監測3月27日。

短短一個月內出現十例本土猴痘個案，遍布雙北、宜蘭、苗栗、新竹、雲林、高雄，羅一鈞表示，個案之間並無關聯，屬散發個案，評估社區民眾感染風險持續提高。

在疫苗接種方面，第一階段施打場所包括北市聯醫林森中醫昆明院區、亞東醫院、部立桃園醫院、台中榮總、奇美醫院、高雄市立大同醫院。部立桃園醫院今起即提供接種，亞東和高雄市立大同醫院明天開打，其餘醫院則於周五提供接種。

羅一鈞表示，加購的1萬劑猴痘疫苗預計清明連假前到貨，可在4月15日後銜接提供第二劑，並供六都以外的高風險者接種。