我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

經典賽／大谷翔平再見三振 日本3:2美國 隊史第3冠

猴痘疫情升溫、1個月10例本土個案 桃園率先開打疫苗

記者楊雅棠／台北22日電

昨再增四例猴痘個案，分別為三例本土個案和一例境外個案。原預定今開放登記接種的猴痘疫苗，提前昨下午3時上線，供人預約，不到十分鐘，3000劑名額即滿，期間系統同時上線最多人數達6048人；衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，部立桃園醫院最早開打疫苗，今起即提供接種，預約成功民眾需攜帶身分證件，並出示預約信，始可接種。

羅一鈞表示，本土個案分別居住於新北市、苗栗縣和宜蘭縣，境外個案則從日本入境，皆本國籍男性。疫調後匡列14名高風險接觸者，最長將監測3月27日。

短短一個月內出現十例本土猴痘個案，遍布雙北、宜蘭、苗栗、新竹、雲林、高雄，羅一鈞表示，個案之間並無關聯，屬散發個案，評估社區民眾感染風險持續提高。

在疫苗接種方面，第一階段施打場所包括北市聯醫林森中醫昆明院區、亞東醫院、部立桃園醫院、台中榮總、奇美醫院、高雄市立大同醫院。部立桃園醫院今起即提供接種，亞東和高雄市立大同醫院明天開打，其餘醫院則於周五提供接種。

羅一鈞表示，加購的1萬劑猴痘疫苗預計清明連假前到貨，可在4月15日後銜接提供第二劑，並供六都以外的高風險者接種。

猴痘 疫苗 日本

上一則

北巿「猛鬼凶宅」再傳墜樓 女子不治

下一則

網傳戰車現蹤汐止狂冒黑煙 軍方：正常

延伸閱讀

「台版費城」故事主角 32歲愛滋鬥士車禍身亡

「台版費城」故事主角 32歲愛滋鬥士車禍身亡
金門首現H9N2禽流感 曾禽傳人 21人列追蹤

金門首現H9N2禽流感 曾禽傳人 21人列追蹤
口罩全面鬆綁4月中檢討 流感疫情還在燒

口罩全面鬆綁4月中檢討 流感疫情還在燒
熬了1159天 台灣新冠大解封 輕症3/20免隔離

熬了1159天 台灣新冠大解封 輕症3/20免隔離

熱門新聞

馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率