跆拳道金牌淪黑道 吸收學生暴力討債

林立騰是竹聯幫明仁會「榮譽會長」，本月初明仁會旗袍妹囂張春酒，據悉林立騰也參與其中。（圖／讀者提供）

台灣大專運動會跆拳道 金牌選手林立騰，加入竹聯幫「雷堂」時，涉開設「京詠昇國際開發公司」吸收學生暴力討債，全案20人被起訴；台北地方法院審理，昨針對共犯闕姓男子宣判，依成年人故意對於少年犯剝奪人之行動自由罪判他有期徒刑6月。可上訴。

法院共審理林立騰在內的20名被告，所犯罪名包含組織犯罪防制條例、重傷害未遂、妨害自由罪等，由於被告眾多、法律關係複雜，合議庭決定就涉案情節相對單純的闕姓男子先行辯結、宣判，繼續審理林立騰等人。

綽號「京葵」的林立騰本名是林京葵，曾連續二年拿下全國跆拳道冠軍，林就讀泰山高中三年級時，拿下跆拳道高中男子組雛量級金牌，保送師範大學運動競技系，林大一時加入跆拳道校隊，又曾獲全國大專團體組冠軍。但大學時加入黑幫組織，誤入歧途。

林立騰目前是竹聯幫明仁會「榮譽會長」，本月初明仁會170名旗袍妹囂張春酒，據悉林立騰也參與其中，結果引發全國大掃黑。

檢警指控，林立騰成立「京詠昇」公司，並利用在體育界的人脈，吸收體育系畢業生或是在校生加入幫派 組織。

2015年10月，林立騰因幫眾涉及賭債糾紛，他為了替小弟尋仇，曾找人到台北市林森北路的錢櫃KTV鬧事，後由警方移送法辦。

依檢察官 指控的犯罪事實，林立騰另因幫派間利益糾紛，強押一名才就讀國中的青少年凌虐、拷問，檢警一度將林列為「治平專案」掃黑對象，檢警2018年收網查辦，一舉偵處林立騰、闕男等共20名被告起訴。