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電子煙全面禁 禁菸年齡提高至20歲

台灣新聞組／台北22日電

為遏止新型菸品亂象，行政院今公布菸害防制法修法，即刻實施，全面禁止電子煙、納管加熱菸及其載具，禁菸年齡提高至20歲、校園全面禁菸、菸品警示圖文增至50%、禁止促銷廣告等；新制上路後，吸食電子煙屬於違規行為，稽查屬實，將處2000元至1萬元罰鍰。

不少縣市政府衛生局坦言，因吸食菸品時間短暫，確實取締難度高；民眾則擔憂，以後可能會變成「全民狗仔」抓癮君子。

修法七大重點包括，禁止電子煙等類菸品的製造、輸入或販賣；加熱菸等指定菸品納管，加熱菸載具需經過健康風險評估審查，通過才可以販賣，也不可宣稱審查，且不可促銷廣告；禁菸年齡從18歲提高到20歲；菸品容器外的警示圖文面積從35%擴大到50%；校園全面禁菸；禁止菸品使用果香、薄荷等口味的添加物；以及加重罰則。

在罰則方面，若使用電子煙，將處2000元至1萬元罰鍰；供應電子煙及其組合元件，處1萬元至25萬元；販賣、展示電子煙，處20萬至100萬元；業者若製造、輸入、廣告電子煙，處1000萬至5000萬元；業者以外者製造或輸入行為，處5萬元至500萬元罰鍰。

加熱菸部分，需經健康風險評估審查才可上市販售，且不得促銷、廣告，加熱菸業者若違規，處500萬元以上至2500萬元以下罰鍰，得按次處罰。

今起吸食電子煙，必須受罰，不過不少縣市早已實施「電子煙危害防制自治條例」，針對吸食電子煙者開罰，以桃園市為例，規定未滿18歲青少年不得吸電子煙、加熱菸。衛生局主任秘書黃翠咪表示，去年就有95名青少年因此被開罰。

新北市衛生局指出，民眾如發現有人吸食電子煙，建議蒐集照片、身分資料，並註記日期、時間等具體違法事證，再向衛生局舉發。

台北市衛生局科長林夢蕙表示，若發現有人吸食電子煙，可撥打1999市民專線，提供地址，稽查人員會趕至現場。但因吸菸時間短暫，又難辨識身分，稽查人力有限，取締難度相當高。

台南市衛生局表示，吸食部分確實較難取締，過去開罰六件都是學生在校內吸電子煙被檢舉，今起會加強販售端及吸食的取締。

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