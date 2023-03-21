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無法加入遊戲公會嗆「隨機殺人」 無業手遊玩家遭送辦

記者翁至成／台北21日電
台北市刑大日前獲報，有網友在遊戲「新楓之谷」留言「4月2號17：00台北捷運實施隨機殺人」，涉嫌恐嚇罪，循線釐清IP地址，20日中午南下高雄拘提犯嫌到案。(記者翁至成／翻攝)
台北市刑大日前獲報，有網友在遊戲「新楓之谷」留言「4月2號17：00台北捷運實施隨機殺人」，涉嫌恐嚇罪，循線釐清IP地址，20日中午南下高雄拘提犯嫌到案。(記者翁至成／翻攝)

27歲蘇姓男子因為無法加入遊戲「新楓之谷」公會，在遊戲公框留言「不讓我進公會，公布4月2號17：00台北捷運實施隨機殺人」等恐嚇語句，台北市刑大16日晚上獲報，調查IP地址，昨天中午持搜索票南下高雄逮人。蘇男警詢時稱「一時氣憤才留言」，被依恐嚇罪嫌送辦，檢方以台幣5000元(約163美元)交保。

據了解，該名男子無業、多在家幫忙，因屢屢無法進入遊戲公會，憤而在遊戲「新楓之谷」，以公開廣播方式留言「再不讓我進公會，台北捷運實施第二次殺人」、「不讓我進公會，公布4月2號17：00台北捷運實施隨機殺人」、「4月2號17：00，台北捷運隨機殺人」。

台北市刑大指出，16日晚上至17日凌晨，警方接獲多起報案，為避免引發群眾恐慌、並防制情事發生，與文山第二分局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。

台北市刑大追查IP地址，釐清犯嫌蘇男住高雄，昨天中午南下拘提到案，搜查住處沒有相關違禁品，查扣涉案手機、筆記型電腦等證物。蘇男就逮時十分慌張，稱「一時氣憤才留言殺人」，針對犯行很後悔，警詢後被依恐嚇罪嫌送辦，檢方複訊5000元交保。據悉，蘇男沒有前科。

台北市刑大呼籲，民眾透過網路發言或傳遞訊息應謹慎，切勿散播違法或爭議訊息致生危害，更不得藉由網路從事非法活動，以免誤觸法網

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