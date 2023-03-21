「台版費城」故事主角 32歲愛滋鬥士車禍身亡

因感染愛滋遭國防大學退學，「台版費城」故事主角阿立（中）不幸於3月19日死於車禍；然事隔多年，仍等不到國防部一句道歉。(本報資料照片)

為了捍衛就學權，透過愛滋權益促進會向衛福部提出訴願，最後扳倒國防部 ，使其公開認錯的「台版費城」故事主角「阿立」（化名），19日因車禍 身亡，享年32歲；長期關心愛滋感染者權益的台北市立聯合醫院昆明防治中心護理師莊苹，證實這項消息，她表示，阿立擔任身心障礙者的居家服務員，於出訪個案途中，不幸發生車禍。

阿立於2013年因感染愛滋，而遭國防大學退學，之後連續3年向校方提出申覆，就在學校附近公寓租房，獨自對抗軍方體系。2016年衛福部為維護愛滋感染者人權，對國防大學提出行政訴訟，一審敗訴，驚動聯合國愛滋組織關切。衛福部裁定歧視 ，開罰國防部台幣100萬元( 約3萬2755美元)，創下台灣「就學歧視」開罰的首例。

阿立當時接受本報系聯合晚報獨家專訪，引發社會關注，促使總統蔡英文、時任行政院長林全表態相挺，國防部終於讓步，2018年和解收場，不再追討台幣80萬學費，給予在學證明，但阿立還是無法重返軍校，未獲任何賠償。

為讓兒子振作，當時已50多歲的阿立媽媽以身作則，先考取大學社工系在職專班，當起老學生，隔年阿立成為媽媽的學弟，母子同校，成為佳話。因家裡經濟困頓，兩人均申請學貸，等兒子學業及生活上軌道，媽媽就辦了休學。

阿立畢業後，擔任身心障礙者的居家服務員，在南部工作，平常就住在辦公室樓上，節省通勤時間。由於長照人力不足，工作量極大，周日也需外出訪視個案，卻因此遭逢車禍意外，令人遺憾。

「阿立這輩子太辛苦了，希望他來世幸福快樂。」愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，阿立在人生最年輕的年華中，泰半時間為愛滋感染者承擔社會仇恨，力抗體制不公，但得到的回報卻非常少。

與阿立有關的3個官司均和解收場，林宜慧說，因為看不到成功的希望，只能和解，相信阿立一定深感挫折；在過程中國防部費盡心機挑出阿立錯處，迄今從未道歉過，僅調整內部體檢的項目。

疾管署副署長羅一鈞表示，當時三方和解的附帶條件就是不能透露細節，無論個案（阿立）在世或離世，均不得公開相關內容。此案發生關鍵在於很多人不了解愛滋，這也是衛福部設立「愛滋病防治及感染者權益保障會」的初衷，透過平台讓感染者擁有就學權、工作權及醫療權。