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神岡桶屍案 酒店女殺人罪起訴 押4個月仍不認罪

記者陳宏睿／台中21日電
台中神岡桶屍案20日偵結，檢方認定死者女友蔡姓女子涉重嫌，依殺人罪起訴，但她迄今不認罪。(本報資料照片)
台中神岡桶屍案20日偵結，檢方認定死者女友蔡姓女子涉重嫌，依殺人罪起訴，但她迄今不認罪。(本報資料照片)

台中市神岡區某歇業工廠去年發現桶屍，死者是4年前失蹤陳姓男子，檢方查出與陳交往、承租工廠的蔡姓酒店女服務生涉重嫌，昨天依殺人、遺棄屍體、偽造文書、詐欺未遂、盜用他人電信設備通信等罪起訴蔡女，移審台中地方法院裁定接押。這也是台中地院第3件國民法官審理案件。

蔡女始終否認涉案，但檢警掌握她用刷卡購買犯案工具，且陳男失蹤的前兩個月，每2至3天持陳手機傳訊給陳女兒報平安，還拍攝機場相片謊稱死者出國，營造在世假象；最後被查出她手機數位足跡與死者重疊，機場相片也出現她的身影露餡。

蔡女另偽造簽名與陳男和解書，免除她與陳男台幣157萬元債務；全案無直接證據指向蔡女殺害陳男，但檢方認為已達心證門檻，偵結起訴。

34歲蔡女在台中市酒店上班，與從事放款陳姓男子是男女朋友，2人同進同出；2019年3月間，當年45歲陳男不知去向，家人報案，並指出陳男失蹤前與蔡女一起。

警方查出2人從一家汽車旅館離開後，陳男即行方不明，但無證據顯示蔡女涉犯不法，偵辦受阻。

去年10月26日，神岡區工廠發現被水泥封蓋在橘色塑膠桶的屍體，屍體蠟化、腐爛，法醫從牙齒、骨骼萃取細胞，確認就是陳男。

檢警發現租廠的是蔡女，找上她仍否認涉案，檢方先請回，限制出境、出海。再經一個月偵辦，掌握她刷卡買塑膠桶、水泥、防水布等犯罪物品，時間就在2人離開汽車旅館10多天後，認定她涉重嫌，去年11月22日拘提聲押獲准。

由於蔡女始終不認罪，死者死因不明、被害手法不詳，與其他凶殺案事證明確有差異，未來面對國民法官審理，是否認定構成殺人罪埋下變數。

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