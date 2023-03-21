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結合桶更寮 台南三股國小新校舍亮相

記者謝進盛／台南21日電
台南七股區三股國小北棟教室改建完成，建築結合早年漁村「桶更寮」造型，令人驚豔。(記者謝進盛／攝影)
台南七股區三股國小北棟教室改建完成，建築結合早年漁村「桶更寮」造型，令人驚豔。(記者謝進盛／攝影)

台南七股區三股國小北棟校舍已30多年，耐震係數不足被列危樓，拆除重建後昨天啟用，共12間教室，外形有鹽山意象，更結合早年漁村「桶更寮」造型，是先民辛苦的寫照；校方表示，目前全校103名學童，此大樓有多種教室，會做最有利運用。

據了解，桶更寮又稱「探更寮」、「桶間寮」，是早年搭建在魚塭，以便看守虱目魚，因清晨魚塭水中溶氧量非常稀薄，虱目魚容易氧氣不足，浮上水面掙扎、張嘴呼吸，在探更寮內的養殖戶，會趕緊打開水門或水車打氧氣，減少死亡損失，探更寮被認為具有探望功能，也有看顧意義。

市府教育局表示，三股國小新的北棟校舍，色彩以鹽分地帶印象白、綠、咖啡色系為主，融入桶更寮外型，讓學生深入認識漁村生活困苦點滴，學校也安排在地藝術家蔡國賓展示創作的漂流木、木構藝術品。

市長黃偉哲、立委陳亭妃等人啟用教室，黃偉哲說，「教育投資不能省」，新校舍非常漂亮、外觀也具有在地特色；校長王富美說，共12間教室，突破既往規畫思維，包含普通教室、多功能視聽教室、課程討論室及行政辦公室等，可提供6個班級學生上課。

教育局 投資 咖啡

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