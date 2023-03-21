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拉拉山國家森林遊樂區4月18日開園 改須收費惹議

記者曾增勳／桃園21日電

桃園市政府風管處管轄復興區下巴陵的拉拉山風景特定區及遊客中心、賞櫻步道，民眾可免費進入遊憩，從桃116線終點上巴陵地區林班口可進入拉拉山國家森林遊樂區，以往民眾進入巨木群遊憩未收費，林務局新竹林管處昨天宣布4月18日開園後開始收費，引起地方討論。

新竹林區管理處昨表示，拉拉山國家森林遊樂區經研議多年，已成為第19個國家森林遊樂區，預定4月18日開園，收費全票200元（台幣，下同，約6.5美元）、半票100元，65歲以上長者與三至六歲兒童及小學生非假日戶外教學可享10元優惠票，前五個月多半價優惠。

桃園市議員李柏坊說，拉拉山國家森林遊樂區的環境設施和服務品質與其他國家風景區相比，如果沒達標就收費，會被民眾拒絕或批評，林管處須說明環境優化與之前免費的差異；中壢區鄭姓市民表示，全票200元體驗森林遊園，與過去免費進入相比，收費高、遊樂設施不夠多元好玩，勢必影響遊憩意願。

新竹林區管處表示，為讓民眾一覽拉拉山國家森林遊樂區的林相和巨木群美景，已增設服務設施、步道設施及健檢檢測巨木樹齡，有交通接駁及培養社區解說導覽，另完成遊客中心及設簡單餐飲服務及收費處各項設施，為提升園區遊憩安全及服務品質，比照東眼山國家森林遊樂區，依據「森林遊樂區環境美化清潔維護費及遊樂設施使用費收費標準」，採使用者付費酌收環境清潔維護費、遊樂設施使用費。

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