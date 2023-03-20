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食安出人命 豆奶攤負責人無罪還展店

台灣新聞組／台北20日電
嘉義豆奶攤民雄店2018年曾傳出食安危機，造成52人集體食物中毒，1名中正大學碩士生更在用餐後暴斃。(本報資料照片)
嘉義豆奶攤民雄店2018年曾傳出食安危機，造成52人集體食物中毒，1名中正大學碩士生更在用餐後暴斃。(本報資料照片)

嘉義豆奶攤民雄店於2018年間發生食品中毒群聚事件，導致52名被害人食用後，發生腸胃炎等食物中毒症狀，其中一名中正大學碩士生更在用餐後暴斃，引起軒然大波。不料，據ETtoday報導，該豆奶攤的郭姓總負責人被判無罪後，兩年後竟轉戰地下設立違法食品工廠，謊稱通過ISO食品認證，誆騙不知情的消費者。

近日，PTT眼尖網友則發現，該郭姓負責人旗下分店仍營運中。據「台灣公司網」資料顯示，郭姓負責人登記的「阿志豆漿店」地址，如今仍然持續經營；不僅如此，網友表示總店更是大排長龍。

對此，鄉民們紛紛驚訝，無良負責人竟然還能持續展店，「友愛那間開很久了，不是新開的」、「可怕的是自己以前大學還吃過不止一次，好險沒事」、「記得前幾年事情發生過後還有經過文化路的店，看起來跟沒出事一樣，菜單價錢還一直漲，繼續賺啦」、「弄出人命還能一家接著一家開，嘻嘻」、「說嘉義人愛吃的，要知道文化路現在都是觀光客在去的……而這間生意最好的是文化店」。

不少在地人也表示，「當時事件發生的時候，在地人都知道這間不能去了，一度有好好抵制過，可惜事過境遷又試圖雲淡風輕，比起之前唐氏症那間，像這樣無良的店更需要好好倒閉，希望台灣人不要這麼健忘」、「之前去吃過豆奶攤耶，以為跟民雄那家不同」、「友愛路店跟文化路店一直都有在營業，當時候沒什麼客人，現在則是一堆客人光顧」。

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