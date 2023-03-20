傳官方施壓 蛋商不滿：再凍漲就休市

全台缺蛋危機，近日不少超商出現茶葉蛋電鍋「空鍋」的情況。(記者林伯東／攝影)

全台缺蛋狀況持續惡化，雞蛋 產銷雙方18日開會欲再漲蛋價，但受官方壓力決議凍漲一周，25日再討論漲價與否，但傳出台北市蛋商公會不滿凍漲決議，揚言再凍漲就宣布無限期休市。農委會強調，絕無介入干擾價格，蛋價調漲、無限期休市等，都尊重市場機制及會議結果。

中華民國 蛋價委員會前晚開會，原計畫雞蛋每斤調漲3元（台幣，下同，約0.1美元）至5元，農委會卻有意凍漲雞蛋，引發與會蛋商、蛋農不滿。台北市蛋商公會理事長林天來說，將拜會農委會官員，若下周再凍漲，打算宣布雞蛋無限期休市反制，也不願意再報價，因為根本沒有用。

林天來說，現在雞蛋產量缺口造成黑市猖獗，市場價格混亂，官方打壓價格是在傷害蛋農、蛋商。

農委會畜牧處副處長江文全表示，雞蛋的產銷不像蔬果或毛豬有批發市場，沒有休市交易問題；目前蛋價都是透過產銷雙方來協商，強調農委會絕無介入干預價格，蛋價是否調漲都尊重市場機制及會議結果。

對於林天來揚言再凍漲就無限期休市且不再報價，江文全表示此為單方面說法，農委會尚未接獲公會反映，待正式提出後再處理。但參與18日產銷會議的與會人士指出，無限期休市為全體蛋農、蛋商的共識，藉此表達不滿及無奈。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍說，進口蛋1顆貴6至7元，官方卻不准本地蛋漲價，面對飼料成本漲幅逾10%、雞蛋產量少，蛋價又凍漲，「真的都沒辦法生存」。

此外，傳聞超商 開始停售茶葉蛋。7-ELEVEN和全家這兩家龍頭超商均表示，未停售茶葉蛋，不過因近來雞蛋稀缺，民眾到門市購買有較大的機率撲空。

全家表示，近期因為雞蛋的需求變高，但缺蛋問題尚未解決，在稀缺的情況下，民眾到超商較容易撲空；此外，雞蛋是每天供應到門市，買不買得到蛋要看各門市狀況，但沒有停賣茶葉蛋。7-ELEVEN則說，商品持續販售中，依各門市實際販售狀況為準。