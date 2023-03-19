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台灣中南部久旱 阿里山爆村落搶水

台灣新聞組／台北19日電
中南部地區水情拉警報，日月潭因為農民春耕放水，著名的景點九蛙疊像裡面的九蛙皆露出水面，而且地面出現部分乾涸的現象。(記者黃仲裕／攝影)
中南部地區水情拉警報，日月潭因為農民春耕放水，著名的景點九蛙疊像裡面的九蛙皆露出水面，而且地面出現部分乾涸的現象。(記者黃仲裕／攝影)

台灣中南部水情緊張，高山缺水也相當嚴重，玉山國家公園16座山屋水塔蓄水量不足，排雲山莊也撐不下去，玉管處提暫停廁所用水，遊客得自行背水上山；嘉義縣奮起湖老街鬧水荒，商家從山下買水運上山，表示雨再不來，恐因缺水休業，改周六日營業，甚至有村落傳出搶水爭端。

本報系聯合報報導，行政院長陳建仁和經濟部長王美花等人昨到台中大甲溪視察水情，陳建仁表示，各國都面臨抗旱問題，台灣超前部署，運用前瞻建設已開始做抗旱水井和浮流水建設，效果顯著。市長盧秀燕直言不要忽略緊張水情，爭取中科再生水計畫170億元台幣補助，期望減緩缺水危機。

台北中國時報報導，久旱不雨，阿里山奮起湖老街水荒災情擴大，有店家因水源不足，捨棄阿里山花季的遊客，打算休息一個月；另山區公廁也面臨缺水危機，奮起湖車站旁公廁已祭出管制節水措施；石棹資訊站或頂湖公廁平日已不開放；阿里山森林遊樂區內的祝山觀日平台、對高岳車站沒有水源，只能運水上山救急。

報導說，今年山區長達3個多月沒下雨，部分地區泉水水源乾枯，居民被迫到處找水源，奮起湖與其他村落甚至衍生搶水、劫水爭端，驚動縣政府公部門介入，盼讓大家有水可用。

南投縣日月潭水位持續下探，昨降至741.5公尺，蓄水率剩54.6％，破今年新低，九蛙疊像早已上岸，近期天天吸引大批粉絲，昨有小朋友驚呼「9隻都出現了，好誇張喔！」甚至連水上自行車道也「上岸」；仁愛鄉的霧社水庫也亮紅燈，水位僅剩18％，由於正值春茶發芽期，茶農們憂心4月若仍少雨，春茶產量恐大減。

聯合報報導，陳建仁表示，這次旱災情形比前年百年大旱，沒下雨時間更長，但水源調度成功，希望中央和地方一起努力，維持良好水情狀況，大家一定要節約用水。

盧秀燕直言水情報告「有點報喜不報憂，她要扮烏鴉」，請中央盡早將台中水情由藍燈轉綠燈，提醒民眾節約用水，並向爭取中科再生水計畫170億元經費，加速推動，期望減緩缺水危機。

江啟臣指出，大甲溪是大台中的母親河，孕育所有的市民，甚至支援鄰近縣市用水。據統計，中部已有580多天未下大雨，如何確保供水穩定無虞、中水中用是市民關心的事情；蔡其昌表示，政府多找水、多調水的措施，立法院會全力支持。

高雄市長陳其邁昨出席左營青雲宮修建完工揭牌活動，也向保生大帝祈雨，他說，最近雨下得太少，雖已多元開發水資源或呼籲民眾節約用水，但祈求神明保佑早一點下雨，下多一點雨。

玉山長期沒下雨，排雲山莊水源枯竭。(圖：玉管處提供)
玉山長期沒下雨，排雲山莊水源枯竭。(圖：玉管處提供)

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