粒子治療中心 台密度全球最高 首座重粒子中心5月營運

放射治療一覽 製表／沈能元、陳雨鑫

台北榮總「重粒子癌症 治療中心」5月將正式營運，成為台灣首家提供重粒子治療服務的醫療院所。自林口長庚醫院2015年啟用質子治療中心後，台灣抗癌治療進入「粒子治療戰場」，如今重粒子加入，也讓粒子抗癌戰開啟新篇章。衛福部至今核准15家醫院設粒子治療中心，極可能讓台灣成為全球粒子治療密度最高的國家。

重粒子癌症治療是種放射治療，有別傳統放射治療採高能量X光或電子束，重粒子是將碳原子游離成碳離子，再利用同步加速器將粒子加速至光速的70%，針對癌症病灶進行照射，重粒子射線具布拉格峰特性，如深水炸彈，能將能量聚焦在病灶上釋放，不像光子放射治療，會無差別攻擊到其他組織。

台灣各醫院積極設立同屬粒子放射治療的質子或重粒子治療中心，衛福部委託台灣放射腫瘤 學會研究分析，含已營運、已核准或申請中的質子或重粒子治療中心就有15家醫院，總計有22間質子治療室、8間重粒子治療室。

美國約有3.3億人口，擁有37家質子治療中心、無重粒子治療中心，等於平均近900萬人有一家質子治療中心。未來台灣15家醫院全數營運，台灣平均每150多萬人就有1家質子或重粒子治療中心。

衛福部醫事司長劉越萍說，以目前數量來看，台灣可能成為全球粒子治療密度最高國家，不過，已核准數量都在衛福部評估範疇內。

癌症希望基金會董事長王正旭說，任何癌症治療都有適應症及臨床需求，台灣粒子治療密度稍高，治療仍須依病情選擇最好的治療方式，而非一昧追求最新醫療技術。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，各醫院質子或重粒子治療中心的醫療儀器、建築、營運成本高，營運初期治療費用降價的機會不高，民眾治療仍須花費近百萬台幣（約3.2萬美元），但此類新進治療可促進國際醫療，盼藉由國際醫療費 用挹注，減輕治療費用負擔。