新聞評論／能源政策失能 漲價難填台電黑洞

2019年中旬，中研院前院長李遠哲（左）曾透過媒體專訪表示，他曾與蔡英文總統（右）詳談空汙與溫室氣體議題，但得到的回應卻是「那是下一代的事」。(本報資料照片)

經濟部宣布下月起調漲電價，平均漲幅11%，調整後的電價每度3.1154元（台幣，下同，約0.1美元），兩者均寫下了蔡政府執政以來之最，後者還比馬政府時期的最高電價3.1139元更高。為避免電價衝擊蔡政府的支持度，經濟部稱因俄烏戰爭、國際能源價格飆漲，台灣電價不得不調；但這是為明年總統大選打「政治預防針」，掩飾電價上漲根源於蔡政府錯誤的能源政策。

蔡總統為護航其能源政策，7年來8次凍漲電價，終究走到無力回天的時刻，在她任期最後兩年，已兩度調漲電價。蔡政府執政初期總是輕描淡寫不認台灣電價會大幅上漲，但如果今年不漲電價，台電這兩年累計虧損將突破5000億，加上中油配合凍漲天然氣 價，以及核四的建廠認列虧損，檯面上可見的虧損就多達上兆元，這還沒有將未來20年民眾要為蔡政府的高貴綠能 付出上兆元費用納入。

眼見台電虧損的黑洞越來越大，蔡政府去年先是編列1500億元增資，避免台電破產，今年也要將超徵稅收中的500億用於平穩電價，這些人民納稅錢都只是為了遮掩蔡政府的能源政策規畫不當。7年前蔡英文當選總統後，提出2025廢除核電，天然氣、燃煤與綠能各占5成、3成與2成的能源轉型政策，蔡政府自誇這項能源轉型的「進步」，但學界與產業界卻看出這項政策的「激進」，更警告台灣會為此付出代價。

7年過去，民眾尚未看到蔡總統的能源轉型成果，卻先要為她的政策失能埋單。當年她喊出綠能占2成，還不到2025年，經濟部長王美花去年就承認辦不到；而當年蔡總統信誓旦旦不會調漲電價也已跳票，蔡總統強辯這是外界誤解她的原意，她只有說電價不會大漲，沒說電價不會上漲。民眾對蔡總統的詭辯早已死心，因為2025能源轉型失敗，而她2024就卸任，民眾已無法究責；蔡甚至說，2024以後就不是她的事。

面對能源價格大漲困局，台灣並非沒有其他選項，若蔡政府願意務實修正能源政策，在成本與時機上，就可獲得更多迴旋空間。近年包括德國、日本與南韓等國都重新檢視使用核能選項，作為能源價格高漲時的平穩配套，或是邁向淨零前的過渡。但蔡政府堅持非核，不但終止核四，現有核電廠也不允許延役，等同浪費了至少逾一成的發電量，加劇電價上漲壓力，也不利供電穩定與降低碳排。

在電價調漲時機上，蔡政府也選擇了個最糟的時間點。電價漲與不漲之間，蔡政府考慮的是民進黨 的選情，而非人民與產業界的需要。回顧蔡總統任內8次凍漲電價，多數都因選舉考量；今年國內外經濟前景不明，又遇到嚴重通膨，蔡政府反而堅持漲電價，同樣充滿著政治考量，台電甚至已主動表達「下半年10月再調漲電價的機率不大」，就是為了不要影響明年1月民進黨的總統大選選情。

在野黨監督蔡政府的能源政策，打算砍掉超徵稅收補貼台電的500億元，王美花急著護航，稱台電「又窮又急」，但過去7年蔡政府有多次機會可以合理調漲電價讓台電彌補虧損，急與不急，都是蔡政府說了算。王美花另稱台電「窮」，但跟綠營交好的綠電業者賺得盆滿缽滿，台南八八槍案凸顯了綠能是門好生意，民進黨內不惜同志反目。

台灣九成以上能源仰賴進口，電價跟隨國際能源價格浮動並非無理，但民眾不難看穿蔡政府對電價上下其手的手段，並認清錯誤能源政策的代價，光靠漲電價仍不夠還。