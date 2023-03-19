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台大砸錢留才 一年加薪150萬台幣

記者許維寧／台北19日電
台大近年持續推動拔萃講座，幫教授加薪、留住人才。圖為台大。(本報資料照片)
台大近年持續推動拔萃講座，幫教授加薪、留住人才。圖為台大。(本報資料照片)

中研院長廖俊智日前指出，台灣面臨博士班誘因、教授待遇、退休所得等3個「偏低」劣勢，不利國際競爭。為此，台大昨舉行校務會議時，校長陳文章表示，拔萃講座名額將從現行2至3名，增為每年12名，開放學院訂定標準主動延攬海內外優秀人才，學校審核通過即可另外加給1年50萬（台幣，下同，約1.6萬美元）至150萬元（約4.9萬美元）。

陳文章強調，台灣教授薪資確實不高，但希望政府、學界一同努力，透過誘因延攬人才也是前瞻基礎建設重要的一環，學校要主動出擊，而非等學者自己上門。

根據台大新聘教師薪資說明，台大助理教授月薪約9.3萬元、副教授10萬元、正教授12萬元，監察院2016年就指出台灣大專校院教師待遇欠缺競爭力，要求教育部改善；「延攬及留住大專院校特殊人才實施彈性薪資方案」報告提到，台灣正教授年薪平均125萬，新加坡南洋理工大學正教授年薪則上看400至600萬台幣；香港城市大學為400至500萬元左右。

為留才、攬才，陳文章表示，現在國科會等多設有特殊人才獎勵，可搭配拔萃講座提升薪資。拔萃講座1年總金額估計約2000萬，4年則約8000萬，經費完全由台大自籌，4年任期款項已到位。

學界指出，其實40至50歲的中間學者海外學術圈、業界都偏愛，中國大陸近年更嘗試以重金挖角研究團隊，台灣應思考以政策留下中生代學者。

宜蘭大學資工系教授夏至賢表示，年輕學者近年確實有較優厚的獎勵制度，年長的學者則多已建立起名聲，中生代學者為了拚升等、申請計畫，多是論文研究的生產主力，但獎勵機制卻不多。身邊不少教授多曾被海內外學校探詢。

一名公立大學教授也指出，中國大陸近年廣泛從台、港、澳、新加坡挖角學者，不只挖角教授，有時更鎖定整個研究團隊，因為大陸知道，只要挖教育的牆角，就會影響一地的人才養成，進而影響其國力。

中生代教授不只海外學術圈有意探詢，業界機會亦多。台大化學系副教授徐丞志也談到，以生技製藥領域為例，50歲左右研究能量充沛，進入業界正有優勢。

徐丞志表示，台灣高教圈現況不太可能再擴張，學者勢必會尋找各種出路，最近身邊也有同仁剛被挖角到大陸，助理教授至副教授階段「搶著要」，政府應思考以政策留才。

教育部 新加坡 退休

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