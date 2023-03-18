有3池只開1池 陽明山前山公園公共浴室 女湯「貼著泡」

北市議員陳怡君指陽明山前山公共浴池女湯區，有3個池卻永遠只開放1池；AED維護不周外殼腐蝕。（圖：議員陳怡君提供）

陽明山前山公園臨七星山美景，湖畔有知名的公共浴室，北市議員陳怡君近兩年頻收到陳情反映浴池設備維護不周，還有女性浴池空置，有三個池卻永遠只開放一池，現勘泡湯，一池擠了21個人，就像煎板上的鍋貼。北市府表示，當時是為了調控蓄水，維持水溫42度，才減為一池，現已開放兩池。

陳怡君說，前山公共浴池女湯區明明有三個浴池，看得見泡不到，讓長輩相當失望，每個人都貼著泡湯，有時候怕同伴冷，要輪流起身讓同伴泡，有長輩因此感冒。

陳怡君指出，除了女湯三池變一池，周邊設備也看得令人怵目驚心，其中自動體外心臟電擊去顫器AED，不僅過期半年，外殼腐蝕，連緊急求救鈴也脫蓋裸露，無法發揮作用，要是發生緊急事件，導致救援延誤，後果不堪設想。

另外，浴池的淋浴盥洗間，未鋪防滑墊，易釀成長者滑倒，不僅如此，隔間內的木頭座椅還「一碰就倒」，明顯維護不周，要求市府檢討，還給長者及遊客安全的休憩環境。

北市公園處表示，近年因山區雨量明顯減少，溫泉源頭出水量更加不足，致影響溫泉浴室水量。溫泉浴池換水清理後，蓄水時間就會延長，導致溫泉水溫下降，近兩年冬季水溫常降至38度左右，如要維持水溫42度，只能減少使用浴池數，減少蓄水時間來調控，3月15日起氣溫回暖，不致使浴池水溫降至40度以下後開放兩池。