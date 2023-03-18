電價平均4月起漲11% 工業衝擊最大 學者：恐推升物價

漲價救台電 製表／經濟組

經濟部拍板，4月起電價將大幅調漲，平均每度電單價來到3.1154元（台幣，下同），漲幅高達11%，漲幅之高歷年罕見，其中住宅、商業、工業用電均漲，計算方式不同，堪稱史上最複雜電價，經濟部次長林全能強調，已經盡最大能力照顧民生。此次電價調漲約影響177萬戶。

經濟部電價費率審議會昨舉行，一如預期的大漲電價，林全能表示，此次是以減少台電虧損及由較有能力者負擔較多電費的原則下進行調整。

各界最關注的住宅電價，林全能表示，住宅戶約有93%、1231萬戶並未受到影響。

701度至1000度調漲3%、1001度以上用戶調漲10%，而小商店用電，1501度至3000度調漲3%，3001度以上調漲5%。但林全能重申，約84%、76萬戶店家未受漲價影響。

產業低壓以內需、微中型企業為主，電價漲10%，為減緩用電衰退產業衝擊及照顧產業弱勢，去年下半年用電衰退10%以上者產業調幅減半；農漁業電價不調整。初步檢視，包括非酒精飲料製造業、紡紗、織布等19個行業，共1.9萬戶，尚符合減半措施。

最大衝擊在於工業用電，高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價17%。工商協進會理事長吳東亮強調，對產業造成極大負擔。工總也不滿這次只針對用電大戶漲價。由於晶圓代工產業屬於用電大宗，聯電坦言電價調漲，短期成本勢必增加。

工總理事長苗豐強昨引用勞動部無薪假統計指出，目前2392家實施，人數達17532人，產業經營環境急遽惡化。此時大幅調高電價對產業帶來莫大衝擊，會對勞工就業 帶來不利影響。

33會會長林伯豐再次呼籲電價應與能源政策一起調整，建議政府應重新檢討能源政策，保留核能為基載電力，核二、核三延後除役，並評估重建核四。

中央大學經濟系教授吳大任認為此時景氣循環向下，調漲時機不對，廠商若因電價漲而成本上揚，導致須放無薪假或裁員 連鎖效應，可能產生系統性風險。雖然民生用電700度以下不漲，一般人可能沒有太大感受，但商辦、超市及部分餐飲業等用戶調漲會反映在服務及最終產品銷售，帶動物價上漲。

台電估計此次產業用電漲幅較高，民生用電漲幅較低，電價上漲方案推估將影響CPI約0.204%。吳大任說，今年物價壓力仍在，原本主計總處預估全年2.16%，若再加上0.204%，就接近2.4%，連續兩年物價漲幅很可觀。