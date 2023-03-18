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金門首現H9N2禽流感 曾禽傳人 21人列追蹤

台灣新聞組／綜合18日電
金門縣防疫所18日將發現病毒的金寧鄉某土雞場全場4551隻土雞全數執行撲殺。（圖：金門縣防疫所提供）
金門縣防疫所18日將發現病毒的金寧鄉某土雞場全場4551隻土雞全數執行撲殺。（圖：金門縣防疫所提供）

金門土雞禽場發現首例H9N2亞型禽流感病毒，雖屬低病原性，但因國外有禽傳人案例，因此防疫單位不敢輕忽，共4551隻、全場撲殺，並由衛福部疾管署監控21名包括飼主和防疫撲殺人員健康狀況。衛福部疾管署強調，H9N2在人的部分大多是輕症，也不會人傳人，但因會禽傳人，仍須高規格對待。

農委會防檢局昨緊急召開記者會，證實金門縣金寧鄉一紅羽土雞場採樣監測，經家畜衛生試驗所前天檢出H9N2，採全場撲殺及場區清潔消毒作業，並監控周邊一公里內兩禽場。防檢局也宣布，原本3月底要結束的加強版禽流感監測秋冬專案，將持續到6月底。

防檢局長邱垂章說，因低病原病毒，金門染疫禽場並無明顯症狀，這次是金門縣動植物防疫所在執行每三個月一次的例行性禽流感防疫計畫時，主動監測才發現；依法規，低病原病毒無須全場撲殺，但該病毒會禽傳人，採全場撲殺。

防檢局副局長徐榮彬說，畜衛所以H9、N2基因片段序列分析，與大陸2021、2022年家禽、環境、人類H9N2病毒最相近，相似度達98.9%，因大陸福建與金門地理位置相近，研判候鳥傳播機率大，但仍會強化邊境管制與採樣措施；因屬低病原病毒，金門禽產品未禁止輸台，已進一步檢測八段基因，釐清是否與感染人的病毒株有關，一周後公布結果。

疾管署副署長羅一鈞說，H9N2在人的部分屬於疾病嚴重程度「低」的新型Ａ型流感，全球2013年起累積97例，超過七成是幼童，通常都是輕症，甚至無症狀，但可能出現偶發人類感染病例，須密切監測，全球至今重症八例，死亡二例則都有慢性病史維共病現象。

羅一鈞說，上述案例多發生在養雞養鴨戶，透過呼吸道分泌物、徒手接觸沾染口鼻傳播；九成個案發生在大陸，都有接觸禽鳥，但沒有人傳人能力，在社區持續傳播能力風險低；由於會禽傳人，他呼籲禽畜或動物防疫工作人員，應注意工作防護裝備及落實呼吸道衛生，有類流感症狀盡速就醫，一般民眾也應減少接觸禽鳥。

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