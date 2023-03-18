追討黨職併公職溢領金 判合憲 大法官痛批：以今非古

憲法法庭17日判決黨職併公職溢領的款項與優惠存款爭議條文合憲。（本報資料照片）

立法院六年前三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，過去黨職併公職合計領取的退休金 ，新法要求重新核算，並追討溢領款項，但多位法官認有有違憲之虞而聲請釋憲。憲法法庭昨以該條例是為匡正過去遭破壞的公職人員退休法制、落實轉型正義，判決合憲。

此判決由詹森林、謝銘洋兩位大法官 分別主筆，但有六位大法官提出意見書。有大法官批評，判決以轉型正義為由，但與立法者明示追討不當得利目的有異，且不符憲法解釋方法，溯及既往追討，也非轉型正義要求。

大法官蔡明誠質疑，條例不應「事後諸葛」罔顧法安定性。蔡明誠說，若欲溯及既往剝奪已獲得的權益，應受到嚴格憲法審查，而非過度強調「重大利益」而採寬鬆審查，恣意剝奪人民既得權，專職人員既已循法定程序而取得退離給與，基於憲法保障人民財產權意旨，有利於人民的命令，實在不應恣意否定合法性。

大法官吳陳鐶說，條例未將轉型正義列入立法目的，實質目的是追討溢領的不當得利，違反憲法第23條以法律限制人民財產權須以增進公共利益為必要的要件。他甚至以海基會為例，現行在海基會任職的公職人員年資，在退休時仍可採計為公務員年資，質疑本判決多數意見「以今非古」，難謂適當。

本判決五項審查客體中，有兩項僅獲九票同意，六位大法官不同意；憲法訴訟法施行前，大法官表決門檻為十票，但因修法後表決門檻只需八票，因而得以作出符合執政黨的判決。

早年時空背景特殊，任職於國民黨各級黨部、救國團、童子軍總會等機構，若轉任公職後退休，黨職年資都可併入計算退休金。立院2017年通過追討黨職併公職處理條例，前副總統連戰、考試院前院長關中、台中市前市長胡志強等人因拒繳溢領退休金，銓敘部函送行政執行署催討。

前勞委會職訓局人員陳長助2002年退休，條例施行後，銓敘部扣除他在救國團的16年5月年資，要求繳回多領的退休金，陳提行政訴訟。承審法官聲請釋憲，認為相關規定牴觸多項原則、侵害人民財產權，或未考量救國團隸屬國防部時期的特殊組織性質。

憲法法庭認為，制定條例是要處理黨國體制下，悖於當時公職人員退休（職、伍）法制的政策性決定，落實轉型正義、匡正政黨違反憲政秩序的不法結果。本號判決有兩重點，首先是確立、深化自由民主憲政秩序價值，避免國家重蹈黨國威權體制覆轍，屬特別重要的公共利益。

其次，若政府用預算 支應的恩給制給與，事涉國家財政資源分配，立法者有調整空間。至去年底，有17名中央機關政務人員溢領退離給與，金額共3400餘萬元（台幣，下同），已由當事人或所屬社團返還。

另外，公務人員溢領部分須由社團單獨返還，至去年底應追繳1億8448萬（約602萬美元），但民眾服務總社和分社未歸還1億1691萬元（約358萬美元）。