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黑白集／米豆蛋奶 奇幻循環

黑白集

國防部配合缺蛋情勢，每月將少買45萬顆雞蛋。為此，農委會則送36萬罐豆奶給軍方，作為蛋白質替代來源。農委會強調，原料是本土的履歷大豆。

許多民眾恐怕不知道，原來台灣也產大豆。不論水土環境或生產規模，台灣並非大豆理想產地，但政府為何要推廣？

近年稻米過剩，公糧收購量偏高，各地紛設科學園區也和稻田搶水；因此，農委會鼓勵農民改種大豆等旱作。但國產大豆成本是進口三倍，品質也不穩定，缺乏競爭力。農委會收購製成豆奶，仍難獲消費者青睞，只好發給各校當營養午餐。從轉作、收購加工到分送，全靠政府補助打通關，仍有半數消化不掉。如今有國軍弟兄姊妹相助，終可化解「豆豆危機」。

農委會面對產銷問題，永遠只有補貼一招，米豆蛋奶無不如此。你以為它補了西牆，其實是掘了東牆。這讓人想起「朝三暮四」的故事，但民眾不是猴子，有那麼容易被唬住？

近年政府只要打出「台灣隊」旗號，高唱國家戰略的愛國口號，即使罔顧市場現實，也總有大批側翼搖旗叫好。如今已無護航聲量的高端疫苗，從暴起到落幕，就是最佳現世報。反正編預算花公帑，政府收割大內宣，利益集團盆滿缽滿，「國家就是我家」的好康何樂而不為？米豆蛋奶的奇幻循環，演活了這點。

高端疫苗 預算 國防部

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