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外媒稱關閉核二廠今夏恐大停電 陳建仁：電力供應充足

記者林縉明／台北17日電
行政院長陳建仁今天受訪表示，我國電力供應充足，請民眾不用擔心。（圖：行政院提供）
行政院長陳建仁今天受訪表示，我國電力供應充足，請民眾不用擔心。（圖：行政院提供）

經濟部17日下午舉行電價費率審議會，據傳平均調幅估達11％。對於電價是否調漲，行政院長陳建仁上午表示，近年燃料價格大幅上升，世界各國大幅提升電價，尊重電價審議小組專業決定。針對美國網路媒體哈芬登郵報(Huffpost)指稱，台灣關閉核二廠之後，今年夏天可能會發生嚴重大停電，陳建仁說，電力供應充足，大家不用擔心。

外傳電價4月調漲，平均調幅估達11%，住宅每月用電500度或700度以上微調、逾千度調幅達雙位數，八成以上住宅不受影響。

陳建仁表示，發電燃料價格大幅提升，世界各國也大幅提高電價，考慮台電去年虧損，電價如何調整，今天下午電價審議委員會將會討論，我們尊重專業決定。

經濟部長王美花說，俄烏戰爭後，國際燃料成本大漲，各國電業公司虧損嚴重，電價漲到非常高，對台灣來講，台電不能倒，要如何穩定經營是很重要，當然政策要照顧民生、穩定物價，下午舉行電價審議委員會，台電會提出相關方案在委員會討論，討論定案後再對外界說明。

對於美國媒體聲稱，核二廠停機，今年夏天可能會大停電，陳建仁說，請民眾放心，因為政府透過財政稅收努力，使得電力供應充足，大家不必要擔心。

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