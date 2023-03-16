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4.9萬包治好...台退休警惡化淪洗腎 控假中醫行騙

記者王宏舜／台北即時報導
男子蔡寬輝向需洗腎的陳姓退休警察說能治癒腎疾，身體狀況卻差到要住院洗腎。蔡16日到台灣高等法院開庭，庭後受訪稱中藥是「王藥師」開的，自己只是負責送藥。記者王宏舜／攝影
男子蔡寬輝向需洗腎的陳姓退休警察說能治癒腎疾，身體狀況卻差到要住院洗腎。蔡16日到台灣高等法院開庭，庭後受訪稱中藥是「王藥師」開的，自己只是負責送藥。記者王宏舜／攝影

男子蔡寬輝向陳姓病患說能治癒腎疾免洗腎，陳花8.8萬元買4瓶「藥物」，蔡又掛保證「150萬元（台幣，下同，約4.9萬美元）包醫到好」，陳前後交付3萬、2萬元。因陳狀況變差而住進榮總，恍悟上當，士林地檢署依醫師法起訴蔡。士林地方法院依非法執行醫療業務罪判蔡8月徒刑，沒收4.4萬元犯罪所得。台灣高等法院16日開庭，蔡稱「150萬是對方自己喊的」。

蔡寬輝學歷僅國中畢業，靠推拿維生，之前就曾因違反醫師法遭士院判刑7月，法官認為他「當知所警惕而無再犯之虞」而給予緩刑。蔡被控2020年10月間透過兩名男子結識罹有腎臟疾病需洗腎的陳姓病患，他假冒中醫師，對陳說按照他的指示和劑量服用中藥，就可以治好洗腎的問題。陳為求痊癒，花了8.8萬元買了4瓶成分不明的藥物。

同年12月，蔡誘騙陳說只要花150萬元「包醫到好」，如果沒有改善，會繼續提供中藥到病癒為止。為取信陳，蔡在倉庫簽下「今蔡寬輝保證給藥醫療保證6個月痊癒」、「醫療藥品費」等合約書，並說需要借錢調配中藥，陳也陸續支付3萬、2萬元。

士林地院審理時，蔡坦承不諱，士院認定他犯行。蔡與陳在去年1月20日成立調解並當場給付款項，但蔡詐得的金額為13.8萬元，雖已依調解書內容償還9.4萬元，但還有4.4萬元沒扣案，士院認為犯罪所得不應由被告保有，因此沒收。

蔡認為一審量刑過重而上訴，並表示兒子有憂鬱症還欠貸款，大姊也需要他照顧，希望法官從輕量刑。高檢署公訴檢察官則認為蔡上訴無理，應駁回。

高院昨行準備程序，受命法官詢問蔡寬輝是否僅對量刑上訴，蔡一邊說對犯罪事實沒有意見，卻又一邊說陳姓病患知道他不是中醫師，自己也未曾說是醫師；法官質問蔡到底承不承認犯罪事實？蔡答稱「不知道要承認還是否認」，還認為整件事情就像是陳故意設的圈套，讓他跳進去。

法官詢問蔡先前的犯罪紀錄也是違反醫師法，總不會這麼巧吧？蔡解釋那次他也是「背黑鍋」。高院定3月28日行審理程序。

蔡步出法庭受訪時表示，「150萬元」這金額是陳姓病患自己喊的，藥則是「王藥師」所開出，陳是退休刑警，陳的兒子也從警，怎可能會不知道他不是中醫師？他還抱怨三不五時遭陳恐嚇「你住淡水小心一點」，氣憤地說「你要我的命可以」。

高院 貸款 退休

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