已婚副排長要兵勃起「精射他掌心」 利用權勢猥褻判5月

陸軍金六結營區前潘姓副排長利用權勢猥褻遭禁假的阿兵哥，宜蘭地方法院判他5月徒刑，得易科罰金，台灣高等法院16日駁回潘上訴。(本報資料照片)

陸軍金六結營區前潘姓上士班長趁一名軍事訓練役訓員遭禁假，半夜替對方按摩，他從跨下開始按起，按到鼠蹊部時稱「最後步驟需勃起射精」，要求訓員勃起，還說「出了這個房間之後就不會有人知道了」。訓員隱忍，潘替他打手槍，還要求隔夜再一次。一審依利用權勢猥褻罪判潘5月得易科罰金之刑，台灣高等法院今駁回潘上訴。

潘於2017年4月至2022年2月1日間在金六結營區擔任上士班長，負責役男教育 訓練，現已退役；被害人則在2021年3月23日起至7月13日止服役。訓員因攜帶違禁品藍芽耳機，在同年7月3、4日遭禁假2日，而當周潘留守值星。7月4日凌晨1點多，潘利用與訓員同寢，先以「交換自己祕密」的方式讓對方同意按摩，但潘越按越奇怪，竟要求訓員勃起射精。

訓員表示沒辦法做這件事，也無法勃起，潘隨即以副排長的語氣說「這個是我們兩個的祕密，我們現在是好朋友」「副排做事情就要做到底，沒有做到底的話，心裡會難以抒發」「你已經跳到這個甕裡」。訓員懼於權勢而屈從，但因無法勃起，潘逕自伸出右手套弄，他嚇得說「我自己來」。

當訓員射精，潘姓副排長伸出左手接住，右手再握住對方生殖器問「你可不可以再一次？」。因訓員拒絕，潘交代「明天再做」。5日部隊收假，被害訓員惶恐地向鄰兵訴苦，同袍陪同他向連長反映，紙包不住火。宜蘭憲兵隊將潘移送宜蘭地檢署偵辦，檢方偵結後起訴。

潘姓副排長雖承認有替訓員按摩、碰觸到對方生殖器，但否認利用權勢猥褻，他說是對方要求他按摩，期間有再三和對方確認意願。被害人則說，當晚他無法入睡，潘上前安撫說「我們是好朋友了，以後有這樣的事情都可以跟我講」「你現在的心態是覺得你被強姦了」，接著潘又喃喃「我自己不應該做這件事情」，並突然在床上對他下跪道歉說「對不起，我錯了」。

宜蘭地院認為被害人說詞歷次一致，若非親身體驗，難以想像證述如此詳盡，且被害人自始就沒提出刑事或民事訴訟，認定他沒誣陷。宜院認為潘為了私慾侵害被害人性自主權，破壞民眾對軍中幹部的信賴，惡性不輕，考量他無前科，目前待業還有老婆、幼兒與母親要養，判5月徒刑，得易科罰金。

潘上訴，高院 認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。