我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

軍紀頻出包 邱國正：會辦很多人 掉腦袋沒話講

記者林縉明／台北16日電
軍紀一再出包，國防部長邱國正怒說「我會辦很多人，掉腦袋沒有話講」。(記者曾原信／攝影)
軍紀一再出包，國防部長邱國正怒說「我會辦很多人，掉腦袋沒有話講」。(記者曾原信／攝影)

海軍近期接連爆出軍紀事件，包括點45手槍遭掉包、Ｔ91槍機遺失，國防部長邱國正昨天在立法院外交國防委員會接受質詢時動怒，痛批怎麼會有這麼膽大無知、莫名其妙的幹部，甚至位階還不低、「營長以上」；他撂狠話說「我會辦很多人，掉腦袋沒有話講」，國防部會盡快提出懲處報告。

邱國正強調，國軍不可以成為官官相護的犯罪集團，會全面盤查各軍種有無類似案件發生，未來徹底清查軍隊需要花費一些時間，但會盡快在數周內查清楚，絕不拖延寬貸。

近期先是海軍教準部所屬龍泉新兵訓練中心的一把點45手槍，被換成模型槍；接著陸戰隊99旅在械彈檢查時，又發現短少Ｔ91步槍槍機兩件。民進黨立委王定宇昨天質詢，國防部反應慢半拍，為何經過多次主官交接卻沒人發現？

海軍參謀長吳立平中將回應，Ｔ91步槍的槍機遺失應該是去年6月前發生，點45手槍則是去年3月以前；但遺失的點45手槍、兩把Ｔ91步槍都沒有打靶，且中間歷經3任主官交接，海軍沒有做到應該做的責任，深自檢討。不過，他也坦言，要把槍機、手槍找回來，有一定困難。

邱國正表示，這是非常遺憾且痛心的事情，而且還是官階不低的營長以上軍職，國防部會專案處理，這次會「辦很多人」，除了「掉腦袋沒話講」，他還會一直往上追。

國民黨立委李德維質疑，邱國正雖稱會辦到「掉腦袋」，但最後司法判決是否會有邱國正想要的結果？邱國正回應，「掉腦袋」指的就是要負責，在司法調查完畢、釐清責任關係後，若發覺單位主官要負責，就會撤掉或調整職務，該找哪些人負責，「我一定找他算帳」。

國防部 國民黨 民進黨

上一則

陸解禁台冰鮮白帶魚、凍竹莢魚 陸委會：正面看待

下一則

3人曾涉案…藍選策會名單惹議 新北議長嗆朱立倫

延伸閱讀

黑白集／石斑、鳳梨、逃兵…政府備戰虛有其表

黑白集／石斑、鳳梨、逃兵…政府備戰虛有其表
確定通緝金門二膽失聯上兵 邱國正：相關程序正在走

確定通緝金門二膽失聯上兵 邱國正：相關程序正在走
金門上兵失蹤…游到對岸？台防長：不能完全排除

金門上兵失蹤…游到對岸？台防長：不能完全排除
台存放美軍備？國防部長：危急狀況作法 未定案

台存放美軍備？國防部長：危急狀況作法 未定案

熱門新聞

竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半