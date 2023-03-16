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日本議員推銷 高鐵285億元購日12組列車

記者周湘芸／台北16日電
台灣高鐵將以285億元採購12組日本製列車，歷經3次招標，最終成功砍價一半，最快2027年投入營運。(本報資料照片)
台灣高鐵將以285億元採購12組日本製列車，歷經3次招標，最終成功砍價一半，最快2027年投入營運。(本報資料照片)

台灣高鐵規畫新世代列車採購，傳出日本廠商報價為市價近2.5倍，接連兩次廢標，高鐵公司因此一度有意轉尋歐系車廠。高鐵公司董事會昨天通過決議，最終仍決標給日本廠商，將以285億多元(台幣，下同，約9億3358萬美元)向日立東芝聯盟採購12組列車，最快2027年投入營運。

高鐵公司2019年起就推動新車採購計畫，因行車控制和號誌系統採日方專利，當時傳出日本廠商報價一組列車高達50億元，且在價格上不願讓步，被外界形容「用飛機價格買火車」，日廠吃定高鐵非買日系車輛不可。

歷經兩次廢標，高鐵公司隨後轉而研議洽第3人採購的可行性，並在去年3月啟動第3次招標作業。「日華議員懇談會」會長古屋圭司去年8月拜訪蔡英文總統時，還公開推銷日系產品，強調「台灣高鐵是台日兩國堅固友誼的具體象徵」。

如今高鐵公司還是採購日系列車，又引發關注。高鐵公司昨強調，這次以邀標方式同時邀請數家具備高鐵列車開發經驗廠商參與投標，不只有日本廠商投標，最終以安全、技術、營運、財務（含價格）等面向綜合評估考量，與哪個國家廠商無關，且價格確實有比前兩次廢標還低。

高鐵公司也說，經綜合考量列車乘載率狀況（尤以周末及疏運假期旅運需求）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，2019年起規畫高鐵新世代列車採購，但前兩次招標確實因廠商所報價格與市場行情差距過大，及部分投標文件不符規範要求而廢標。

據了解，台日雙方這次皆有協助磋商。台灣高鐵最終以285億多元採購12組新車，每組約23億多元，形同比原本傳出的50億元成功砍價一半。

根據高鐵公司規畫，依雙方約定，正式開工日後42個月新車即可運抵台灣，加計上線前必要運轉測試，最慢開工後50個月即可安排上線營運。也就是說，雙方簽約及動工若在今年上半年完成，新車最快2026年運抵台灣、2027年營運。

高鐵公司說，新世代列車以日本新幹線N700S列車為參考系統，不僅外觀較台灣高鐵現有700T列車更具流線型，並具有輕量化、高性能、節能、舒適等優點，每個座椅均可提供110Ｖ插座，車廂內配置全彩ＬＣＤ車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備。

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