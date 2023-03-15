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公民活動自由度報告 台灣連4年列亞洲唯一開放國家

中央社

人權組織調查全球公民活動空間的自由程度，台灣連續4年被列為亞洲唯一「開放」的國家。人權組織指出，在亞太公民空間持續萎縮狀況下，台灣保有開放的公民空間，是正面的訊號。

非政府人權組織CIVICUS每年和全球20多個區域人權組織調查全球的公民活動空間自由度，CIVICUS今天發布「2022年受威脅的公民力量報告」（People Power Under Attack 2022）。

報告從言論自由、新聞自由、集會自由等多個面向評估全球各國的公民活動空間，程度分為5級，最好的為「開放」（Open），接著分別為「狹窄」（Narrowed ）、「受限」（Obstructed）、「壓抑」（Repressed）、「封閉」（Closed）。

2022年全球197個國家和地區中，38個國家列為「開放」，42個國家列為「狹窄」，40個國家列為「受限」，50個國家列為「壓抑」，27個國家列為「封閉」。

亞洲26個國家和地區中，台灣是唯一被評為開放的國家；日本、蒙古和南韓列為狹窄；7個國家列為受限；8個國家被評比為壓抑；包括中國、北韓、越南、寮國、阿富汗緬甸和香港等7個國家和地區被評比為封閉。

台灣在2019、2020和2021年的報告中都是亞洲唯一開放的國家，2022年的報告中台灣依然是亞洲唯一被列為開放的國家。

CIVICUS亞太地區研究員班奈狄克（Josef Benedict）接受中央社訪問時表示，台灣持續在報告中被列為開放，這是一個國家能拿到的最好評比。

班奈狄克表示，這代表台灣建立了一個讓人民可以享受公民自由的環境，民眾可以在公共場域自由抗議並集會結社，台灣當局能夠容忍公民團體的批評，並建立空間和平台讓民眾對話，台灣也有相對自由的媒體環境，讓記者可以不受限制地工作。

班奈狄克指出，亞太地區的公民空間持續萎縮，2022年各國鎮壓抗議者和騷擾異議分子的狀況持續增加，台灣保有開放的公民空間，對亞太地區來說是正面的訊號；中國仍然是打壓公民空間最主要的國家，例如讓異議分子噤聲，或讓他們入獄，台灣政府能夠成為人權工作者的安全避風港，並支持亞太地區的異議分子和新聞工作者。

不過班奈狄克也指出，台灣政府可以做更多來提升台灣的人權紀錄，例如改善移工的工作和生活條件，並制定反虐待的法律及採取更廣泛反歧視的法條。

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