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舉發通姦判6月 誹謗罪時隔23年再釋憲

記者王宏舜／台北15日電

男子朱長生不滿王姓女子通姦，向王夫和她親友舉發，被依散布猥褻圖畫罪判6月徒刑，併科罰金8萬元，朱認為刑法第310條違憲、司法院釋字509號解釋應變更，憲法法庭昨言詞辯論。這是繼23年前大法官作出合憲性解釋後，誹謗罪再受審查。

朱認為刑法第310條與釋字509號解釋違反平等權與恣意禁止原則、比例原則，他只傳播給100多人，卻與傳播數十萬的電視節目言論適用相同法條，當年媒體人周玉蔻誹謗馬前總統拿祕密獻金僅判50日拘役。除朱外，聲請人包括被控詆毀同事的中正大學法律系教授盧映潔等，憲法法庭併六案審理。

聲請人主張「相當理由確信其為真實」，要採真正惡意或查證義務，見解不一，欠缺法律明確性。保護名譽手段還有民事賠償、適當處分及刪除網路不實言論等方式，憲法法院已判「命強制道歉」非回復名譽適當處分，對比來看，誹謗罪相關規定應違憲。

法務部指大多數國家仍保留誹謗罪，刑罰比民事賠償更具威嚇效果。台北大學法律系教授徐育安認為，現行實務若言論僅涉私德，不論內容是否屬實「皆在處罰之列」，有檢討空間。大法官詹森林則質疑，侵害他人形態愈來愈多、愈激，不更該加強嚇阻？

審判長許宗力庭後表示，言詞辯論終結後三個月宣示判決。

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