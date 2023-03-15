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口罩全面鬆綁4月中檢討 流感疫情還在燒

記者楊雅棠／台北15日電
新冠肺炎今天新增9860例本土個案，較上周二下降8.8％。（圖／指揮中心提供）
新冠肺炎今天新增9860例本土個案，較上周二下降8.8％。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情持續趨緩，連續六天低於萬例，今天僅新增9860例本土個案，較上周二下降8.8％；另新增境外移入個案225例、死亡28例。不過流感疫情卻不容小覷，本周新增三例流感重症，年齡皆在50歲以上。指揮中心發言人、疾管署副署長羅一鈞表示，預計4月中旬討論口罩再鬆綁的措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增3例流感併發重症病例，包括2例A型H3N2、1例A型H1N1，分別為2例男性及1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，均未接種本季流感疫苗，其中1例具慢性肺疾、代謝性疾病、心血管疾病及腎臟疾病等潛在疾病史，發病日介於今年3月2日至3月10日。所幸上週無新增流感併發重症死亡病例。

根據疾管署門急診類流感就診人次4萬6948人次，較前一周略升3.6%，近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒，其中流感病毒分離率處高點且以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

本流感季自去年10月1日起截至今年3月13日流感併發重症病例累計62例，包括51例A型H3N2、6例A型H1N1、1例A未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，占39%；92%未接種本季流感疫苗、76%具慢性病史。死亡11例，包括10例H3N2、1例B型，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

羅一鈞表示，國內流感以H3N2為主，和中國大陸正流行的「甲流」以H1N1為主，兩地流行病毒株不同。

疾管署請民眾，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並應格外留意自身及親友健康，如有流感危險徵兆應儘速就醫，配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

疾管署提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾勿輕忽流感威脅，務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。

流感疫苗 口罩 疫情

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