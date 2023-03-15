「故宮數位化」20年 淪好大喜功口號

故宮十萬件國寶圖檔遭複製，連帶使數位典藏原始資料在大陸淘寶等網站被賤賣，行政院長陳建仁昨天坦言確有此事。圖為故宮外觀。（記者潘俊宏／攝影）

故宮十萬件文物高階圖檔遭複製外流，在故宮已非第一次。早在十多年前故宮敲響資安 警鐘後，故宮至今沒做任何改善與應變的SOP，連資安人員的培訓、提高危機意識都付諸闕如。故宮多年來多次宣稱要轉型「新故宮」、「數位故宮」，卻連最基本的資安都做不到。

2011年，故宮博物院文創行銷處陳姓研究員盜取故宮館藏的「龍藏經」、「富春山居圖」等原檔，送大陸廠商複印後，再以每套十萬元價格轉銷回台。

此事因研究員熟悉故宮授權龍岡公司的複製技術，成立人頭公司將軟體技術轉移給自己，再透過人頭公司接受大陸訂單。這件故宮人「吃裡扒外」的數位國寶偷盜事件當時鬧得驚天動地，如今證明船過水無痕，故宮針對文物數位檔案的複製技術、如何防止宮內人「監守自盜」，沒有任何防範措施。

早在2008年，故宮還曾發生一起故宮文物數位影像資料庫的授權風波。當時一間公司協助故宮製作數位影像，條件是與故宮共用智慧財產權50年。之後該公司將影像授予大陸電視紀錄片使用，遭故宮告上法庭。

一位和故宮合作多年的文創公司負責人說，故宮約在20年前展開數位之路，但故宮院長沒有一位具數位專業、但也沒打算把故宮的數位化交給專業的人，「故宮數位化」變成為一種好大喜功的口號。

以此次圖檔外流為例，故宮是在新聞報導後才表態要興訟、要求淘寶網下架。但像淘寶網早在數年前便開始販賣包括故宮在內的世界各大博物館 圖檔，故宮難道昨天才知道？而網站銷售的圖檔依畫素判斷，是故宮之前早已開放公眾免費下載的600萬畫素圖檔？還是去年6月遭駭客 駭走的3000畫素圖檔？故宮也無法掌握。

此事從去年6月至今，故宮仍無法掌握駭客身分、遭盜圖檔流向。駭客如何掌握檔案轉移時間、又如何複製十萬張圖檔「神不知鬼不覺」，故宮說法過於簡略，讓人覺得不是有所隱瞞、便是對資安太無知。

諷刺的是，此事還發生在故宮成立數位資訊室之後。2020年11月，故宮增設「數位資訊室」，首度將數位業務提升為一級單位，此一數位轉型重要宣示，兩年過去故宮資安卻看不出任何進步。