故宮10萬幅高階圖檔外流 淘寶賤賣

台北故宮10萬件文物數位高階圖檔遭複製外流，並在百度、淘寶等網站被賤賣，引發資安問題。圖為淘寶網站上的圖檔目錄。（記者鄭超文／攝影）

台北故宮傳出包括鎮院三寶在內的數位圖檔遭複製外流，還被放到百度、淘寶等網站賤賣。故宮副院長黃永泰昨受訪證實，指去年6月發現有院藏文物高階圖檔外流，估有10萬件，正研擬請律師提出智慧財產權受損的要求，並要求相關網購平台將圖檔下架，或提出進一步訴訟。

民眾黨立委邱臣遠表示，數位發展部完全失職失能，「唐鳳一年拿國家200多億（約6億5800萬美元）」，總統蔡英文 也喊過資安 即是國安，「但是我們可以看到蔡英文和唐鳳完全束手無策」。國民黨立委陳玉珍也表示，唐鳳與這些優秀的資安人員，應該都要幫助全國各個機關，包含中央與地方，建立資訊安全的體系，「如果沒有做到，還給這麼多預算，號稱天才IT大臣，難道是浪得虛名嗎？」

至於外界指故宮隱匿此事，黃永泰強調，事發後便開始調查，政風室去年8月就正式啟動行政調查，調查報告也於今年1月3日核定，出錯的林姓研究人員2月已經遭考核委員會記申誡一次。行政院長陳建仁昨在立法院答詢時也指知悉此事。

因應博物館 將館藏資料開放大眾免費使用的世界潮流，故宮七、八年前便開啟在Open Data資料開放平台，釋出7萬件文物檔案給公眾免費下載使用，但多為低階檔案。

立法院去年要求故宮開放600萬畫素的文物數位圖檔供民眾免費下載，不限用途、不用付費即可公開使用。故宮因而從去年4月底開始開放，原預計去年底完成39萬餘幅。

黃永泰說，這次10萬幅文物圖檔外流，源於為了加速上述近40萬張600萬畫素國寶檔案的數位化，數位資訊室林姓承辦人以自行開發影像轉換程式進行自動化降階處理。但因資料量過大，造成主機容量滿載，效能變差，承辦人將資料移至公務系統中可提供對外服務的伺服器（非個人電腦），造成院外有心人士得以使用工具軟體或拼圖軟體等方式，操作讀取局部的高階圖檔後加以拼接存取。

數位資訊室專門委員陳中禹說，當時承辦人雖設下150萬畫素的下載限制，誤認外人無法拿到完整的大圖細節，沒想到被以用局部擷取的方式拼湊大圖。

頑石文創負責人程湘如說，故宮早在2011年就曾爆出研究員盜取故宮館藏的「龍藏經」、「富春山居圖」等電子檔，送大陸廠商複印後回台轉銷的例子。當時故宮便該建置數位圖檔保存SOP、電腦防駭等機制，但故宮身為保存國家重要檔案的國際博物館卻不當一回事？

故宮說，年底將完成文物高階圖檔自動上傳、下載及轉檔機制的系統建置，所有相關使用申請調檔下載，均採取內部封閉式儲存設備及系統程式自動化處理作業，阻絕人為操作可能外流的風險。