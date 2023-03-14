我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

台版MeToo教練性侵體操女選手 入獄2周病死

台灣新聞組／高雄14日電
高雄梁姓體操男教練因性侵入監服刑才2周就病死。(本報資料照片)
高雄梁姓體操男教練因性侵入監服刑才2周就病死。(本報資料照片)

高雄梁姓金牌體操男教練因性侵、猥褻未成年女選手，被法院判刑6年10個月定讞。梁男入監服刑才2周，就疑因舊疾，病況惡化緊急送醫搶救，本月9日凌晨宣告不治。檢方今天將解剖釐清確切死因。

2017年底「＃Me Too」運動在全球延燒，隔年台灣有1名女學生在臉書社團匿名貼文，控訴長期遭體操教練梁男性侵，引爆台版「＃Me Too」運動，後來有4名受害者鼓起勇氣出面指控，梁男因此被判刑6年10月定讞，今年2月23日發監高雄第二監獄執行。

獄方指出，梁男入監服刑時患有慢性病及臀部外傷等舊疾，生活上還能自理，健康檢查後認為可收監執行，但24日就發現他身體指數如血氧、血壓出現異樣，獄方為求慎重，將人送往監獄觀察療養的舍房。

該病舍為4人房，還有其他獄友，期間梁男曾在1周內2度到獄內門診醫師看診。直到3月8日，同房獄友反應，梁男精神萎靡、食慾不佳，血壓驟降，轉大型療養房做進一步心電圖觀察，當天下午經獄內醫師評估，認有必要送外部大型醫院治療，緊急轉往國軍左營醫院。

到院後梁男原在普通病房，當晚10時許意識依舊清楚，但身體指數持續下降，隨即通知家屬，11時許病況惡化轉加護病房，搶救至9日凌晨1時許宣告不治。

獄方表示，獄中常有身體狀況較差的受刑人或羈押被告，獄方對衛生醫療會特別重視，也按照醫囑來照料。確切死因待檢方今天解剖化驗進一步釐清。

血壓 性侵 監獄

上一則

軍公教調薪有譜 立委：須考量通膨因素

下一則

自美國購回種子 種大麻被逮 知重罪嚇傻

延伸閱讀

染指女學生爆台版Metoo 淫教練入監15天病死

染指女學生爆台版Metoo 淫教練入監15天病死
涉在酒吧下藥性侵 嫌犯重返現場被逮

涉在酒吧下藥性侵 嫌犯重返現場被逮
前Theranos高管 荷姆斯前男友申請延期入獄被駁回

前Theranos高管 荷姆斯前男友申請延期入獄被駁回
接到電話說兒子入獄還死了 準備火化屍體卻發現是烏龍

接到電話說兒子入獄還死了 準備火化屍體卻發現是烏龍

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴