台版MeToo教練性侵體操女選手 入獄2周病死

高雄梁姓體操男教練因性侵入監服刑才2周就病死。(本報資料照片)

高雄梁姓金牌體操男教練因性侵 、猥褻未成年女選手，被法院判刑6年10個月定讞。梁男入監服刑才2周，就疑因舊疾，病況惡化緊急送醫搶救，本月9日凌晨宣告不治。檢方今天將解剖釐清確切死因。

2017年底「＃Me Too」運動在全球延燒，隔年台灣有1名女學生在臉書社團匿名貼文，控訴長期遭體操教練梁男性侵，引爆台版「＃Me Too」運動，後來有4名受害者鼓起勇氣出面指控，梁男因此被判刑6年10月定讞，今年2月23日發監高雄第二監獄 執行。

獄方指出，梁男入監服刑時患有慢性病及臀部外傷等舊疾，生活上還能自理，健康檢查後認為可收監執行，但24日就發現他身體指數如血氧、血壓 出現異樣，獄方為求慎重，將人送往監獄觀察療養的舍房。

該病舍為4人房，還有其他獄友，期間梁男曾在1周內2度到獄內門診醫師看診。直到3月8日，同房獄友反應，梁男精神萎靡、食慾不佳，血壓驟降，轉大型療養房做進一步心電圖觀察，當天下午經獄內醫師評估，認有必要送外部大型醫院治療，緊急轉往國軍左營醫院。

到院後梁男原在普通病房，當晚10時許意識依舊清楚，但身體指數持續下降，隨即通知家屬，11時許病況惡化轉加護病房，搶救至9日凌晨1時許宣告不治。

獄方表示，獄中常有身體狀況較差的受刑人或羈押被告，獄方對衛生醫療會特別重視，也按照醫囑來照料。確切死因待檢方今天解剖化驗進一步釐清。