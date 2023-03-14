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軍公教調薪有譜 立委：須考量通膨因素

台灣新聞組／台北14日電
主計長朱澤民（左）鬆口表示，應該可以考慮軍公教調薪。(記者林伯東／攝影)
主計長朱澤民（左）鬆口表示，應該可以考慮軍公教調薪。(記者林伯東／攝影)

主計總處主計長朱澤民首度鬆口表示，隨著物價上漲、實質所得降低，應該可以考慮軍公教調薪。朝野立委都表示贊成，認為公教加薪會帶動民間企業調薪，且通膨因素必須列入考量，包括水電調漲是否會刺激更多通貨膨漲，或讓民眾生活受到更多困難，要一併思考。

朱澤民昨天指出，若民眾實質所得下降，又面臨物價上漲壓力，生活更辛苦，軍公教若明年再不調薪，就是連續2年沒有調，對軍公教不公平，所以他認為應該調漲。

行政院人事總處人事長蘇俊榮日前即鬆口，指出軍公教明年調薪有譜，將備妥2至3個方案交由政院拍板，有機會8月前定案。昨朱澤民也表態軍公教應調薪，掀起熱議。

時代力量立委陳椒華說，主計長與人事長分別對軍公教調薪發表立場，代表面對嚴重的通貨膨脹，其程度已經大幅侵蝕實質所得，請執政黨正視這波物價上漲及停滯性通膨所造成的社會衝擊。

另外，國民黨立院黨團表示，蔡英文總統5年前說要解決青年低薪問題卻未解決，應向年輕人道歉；國民黨團提出「公司法」、「證券交易法」、「中小企業發展條例」3項修正草案解決低薪，盼民進黨團支持，並請蔡總統拿出具體方案改善低薪。

國民黨 蔡英文 證券

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