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軍公教年改將滿5年 藍委：配套在哪

記者鄭媁、林銘翰╱台北13日電
2018年4月，「八百壯士」等反年改團體以「違憲亂政，剝奪退役軍人權益」為由，在立法院外集結抗議。(本報資料照片)
2018年4月，「八百壯士」等反年改團體以「違憲亂政，剝奪退役軍人權益」為由，在立法院外集結抗議。(本報資料照片)

軍公教年金改革將滿五年，依規定應展開檢討。國民黨立委游毓蘭質疑，年金三法通過後，行政院年金改革辦公室幾乎停擺，五年法定檢討期限將至，絲毫未見研擬配套；時代力量立委陳椒華說，勞保年金眼見2028年要破產，當年年改小組召集人陳建仁擔任行政院長卻完全沒有改革行動，令人失望。

陳建仁日前在立法院答詢表示，有在準備進行；考試院也說，前期作業準備中，檢討方案預計6月底前完成。

退休軍公教嘆，民進黨政府當年以國家財政困難、退撫基金庫快破產為由，減少退撫給與並溯及既往，但這幾年來，狂編特別預算，去年又稅收超徵，顯然與當初的前提不符；砍完軍公教，勞保年金又不改革，只靠政府每年補貼挹注財務缺口，令軍公教情何以堪？

全國公務人員協會前理事長李來希指出，年改理論基礎已站不住腳，早就要重新檢討，尤其新進公務員退撫新制7月實施後，現職和退職人員的活水就斷了，政府怎麼補、何時補都沒講清楚，改革省下的經費再挹注退撫基金，只是割右腿肉給左腿而已。

當年反年改「八百壯士」副指揮官、現任國民黨立委吳斯懷表示，這五年來前瞻、防疫等特別預算加起來超過幾兆元，證明當初政府說「國家財政困難，要軍公教共體時艱」是謊言，年改已造成不敢退休現象，延緩公務體系新陳代謝。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，年改後節省的退撫經費1年約200億台幣(約6.4億美元)，但造成公務體系老化、升遷制度等後遺症，應提完整政策效益評估報告後，再調整才有意義；對於財務缺口持續擴大的勞保改革，行政院年改辦也應納入討論。

民進黨立委鍾佳濱表示，當時的年改只是啟動第一步，接下來陸續要進行各種社會保險型的社會改革，政府須記取經驗，妥善規畫、充分溝通。

國民黨 破產 預算

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