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迎外國神祇供奉挨批 桃園忠烈祠天照大神將送回日本

記者鄭國樑／桃園13日電
桃園市忠烈祠暨神社文化園區迎外來神供奉引起負面議論。(圖：桃園市政府民政局提供)
桃園市忠烈祠暨神社文化園區迎外來神供奉引起負面議論。(圖：桃園市政府民政局提供)

桃園市忠烈祠暨神社文化園區去年迎來日本「天照大神」等神祇供奉，引起外界批評批悖離忠烈祠精神。桃園市政府民政局日前發布新聞表示，忠烈祠暨神社文化園區引入其他神祇是委外單位辦的文化活動，即將告一段落，日本神祇將由主辦的委外廠商送回。

民政局說，未來將以更周延的辦法，活化歷史空間；此次由委外廠商舉辦的日本神祇文化活動，經媒體報導，收到許多民眾反映有疑慮，為避免類似爭議再發生，已研擬修正「桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所場地使用管理要點」，未來辦活動也會與委外廠商密切溝通，以更周延的作法活化歷史空間。

市府人士解釋，｢桃園忠烈祠」2018年更名為｢桃園忠烈祠暨神社文化園區」，2021年部分館舍及周邊綠地委外經營，主要經營範圍為忠烈祠中門以外的園區空地與部分館舍，並於2022年12月5日修正「桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所場地使用管理要點」，將部分園區相關規範改納至營運計畫管理。

市府人士說，文化園區過去尚未委外時，依據管理要點，若團體或個人有意舉辦活動，都必須經過主管機關審核，但去年12月初將管理要點改納入營運計畫規範後，委外廠商只需要送交主管機關「備查」，空白授權將衍生許多爭議，反而不利於文化空間的活化。

市府人士強調，原則上仍會鼓勵廠商發揮活化場域的創意，但基於忠烈祠的特殊意涵與歷史背景，身為業主的市府仍不能放任廠商只做商業考量，未來會加強與廠商的溝通，減少爭議，共創雙贏。

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