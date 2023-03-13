與妻吵架 男偷岳父骨灰罈丟河送辦

陳男疑似與妻子吵架遷怒岳父，半夜到員山福園抱走岳父的骨灰罈，丟棄在橋下。 (翻攝監視器畫面)

34歲陳姓男子與林姓妻子吵架鬧離婚，遷怒已去世的岳父，上月趁深夜無人前往宜蘭員山福園納骨塔，偷走岳父的骨灰罈丟到橋下洩憤；死者兒子日前要去祭拜父親時發現骨灰罈不見報警，調監視器才發現竟是妹婿幹的事。警方前天通知陳男到案，依竊盜罪及損壞、遺棄或盜取遺骨罪函送地檢署偵辦。

警方調查，陳姓男子與林姓妻子感情不睦，夫妻近來頻頻爭吵，雙方鬧離婚。陳男疑似因此遷怒已經過世的岳父。上月23日凌晨2時許，陳男身穿白色連帽運動裝、手持雨傘，從員山福園納骨塔側門潛入，抱走岳父的骨灰罈，從容不迫把骨灰罈放置車後行李箱載走，整個過程沒被人發現。

清明節將屆，林家子孫本月初掃墓祭祖，死者兒子到員山福園要祭拜亡父時，發現父親的骨灰罈竟然不見了，7日前往員山鄉內城派出所報案。

警方調閱墓園監視器追查，發現陳男上月23日凌晨駕車前往，懷疑涉有重嫌，本月11日通知到案。

陳男到案坦承偷岳父骨灰罈，供稱是因為和妻子吵架心情不好才如此做，當天偷走骨灰罈即轉往附近的員山鄉尚德橋丟棄橋下；過程中因一度碰撞護欄，造成骨灰罈破裂，他把骨灰罈碎片及遺骨全丟到橋下溪床。

警方事後派鑑識人員赴現場採證，配合被害家屬及消防隊到橋下河床搜索，找到被陳男丟棄的骨灰罈碎片及遺骨。警方認定陳男除了涉及竊盜罪，另觸犯損壞、遺棄或盜取遺骨、火葬之遺灰罪嫌，函送宜蘭地檢署偵辦。