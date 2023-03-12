中華隊9:5抗荷 張育成轟滿貫砲
昨晚面對背水一戰，中華隊靠著吳哲源為首的投手群，壓制荷蘭隊大聯盟級打線，打者群也由張育成的滿貫砲領軍，以九比五擊敗荷蘭隊，取得二勝一敗，12日再擊敗古巴隊就能以分組第一之姿，晉級世界棒球經典賽八強，前進東京。
中華隊連續三場都炸出煙火秀，首戰巴拿馬隊有吳念庭的兩分砲，第二場則是由林子偉陽春砲、張育成兩分砲、吉力吉撈三分砲擊敗義大利隊，加上第三場張育成的滿貫砲，本屆經典賽團隊五轟暫居最多。
單屆五轟追平前四屆中華隊全壘打數總和，總教練林岳平表示：「這批選手來自全台最頂尖、年齡層最好的選手，只是近幾年沒有國際賽可以證明，這次挑選就是希望可以組織中華隊新的樣貌，也很開心，這幾場比賽他們打出新的樣貌。」
開賽黃子鵬與吉力吉撈．鞏冠這對投捕搭檔顯得有些陌生，被敲兩安打之餘，還出現兩次捕逸，鞏冠更漏接一顆本壘上方的界外飛球，好在亂流消失後只丟掉一分。
二局下換中華隊展現火力，林立在滿壘時敲出安打、先追平戰局，兩出局後換張育成發威，一棒炸裂滿貫砲，本屆賽事第二度開轟，讓洲際棒球場再次為他沸騰，瘋狂聲量高喊「張育成！張育成！」
單局五分攻勢讓球迷安心，三局上雖然黃子鵬再遇危機多掉一分，但吳哲源此時上場「救火」，只用兩球就讓對手敲出飛球出局，化解滿壘危機，而且一投就是六十球的先發級球數，吃下四點一局，只被敲出一支安打，沒有掉分。中華隊打線則在三局下、四局下繼續添分，拉開到八比二領先，即使牛棚在八局上掉兩分、九局上挨轟陽春砲，也無損大局。
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