中華隊9:5抗荷 張育成轟滿貫砲

世界棒球經典賽，張育成敲出滿貫全壘打，激動比出敬禮手勢。（記者余承翰／攝影）

昨晚面對背水一戰，中華隊靠著吳哲源為首的投手群，壓制荷蘭隊大聯盟級打線，打者群也由張育成的滿貫砲領軍，以九比五擊敗荷蘭隊，取得二勝一敗，12日再擊敗古巴 隊就能以分組第一之姿，晉級世界棒球經典賽八強，前進東京。

中華隊張育成對荷蘭隊二局下敲出滿貫全壘打，啦啦隊與球迷紛紛比出他的招牌手勢向他致敬。（記者余承翰／攝影）

中華隊連續三場都炸出煙火秀，首戰巴拿馬隊有吳念庭的兩分砲，第二場則是由林子偉陽春砲、張育成兩分砲、吉力吉撈三分砲擊敗義大利 隊，加上第三場張育成的滿貫砲，本屆經典賽團隊五轟暫居最多。

單屆五轟追平前四屆中華隊全壘打數總和，總教練林岳平表示：「這批選手來自全台最頂尖、年齡層最好的選手，只是近幾年沒有國際賽可以證明，這次挑選就是希望可以組織中華隊新的樣貌，也很開心，這幾場比賽他們打出新的樣貌。」

開賽黃子鵬與吉力吉撈．鞏冠這對投捕搭檔顯得有些陌生，被敲兩安打之餘，還出現兩次捕逸，鞏冠更漏接一顆本壘上方的界外飛球，好在亂流消失後只丟掉一分。

二局下換中華隊展現火力，林立在滿壘時敲出安打、先追平戰局，兩出局後換張育成發威，一棒炸裂滿貫砲，本屆賽事第二度開轟，讓洲際棒球場再次為他沸騰，瘋狂聲量高喊「張育成！張育成！」