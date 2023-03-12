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中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

不只雞蛋鴨蛋直直漲 豬價也飆新高

台灣新聞組／綜合12日電
國民黨青工會總會長滿志剛11日於台北捷運永春站附近發送1000顆雞蛋，一人限領5顆，吸引大批民眾排隊，號碼牌15分鐘發完。（記者曾原信／攝影）
國民黨青工會總會長滿志剛11日於台北捷運永春站附近發送1000顆雞蛋，一人限領5顆，吸引大批民眾排隊，號碼牌15分鐘發完。（記者曾原信／攝影）

不僅雞蛋鴨蛋漲，連豬價也飆新高。據農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬拍賣價每公斤交易價破90元（台幣，下同，約3美元）門檻，昨達到90.47元，創歷史新高。雲林肉品市場總經理黃加安說，近月豬價節節上升，主因是近期豬隻腸炎發病率高，育成率下降所致，預估清明節豬肉需求量增加，將再帶動豬價上漲至95元。

雲林縣是養豬大縣，黃加安說，過去豬價平均在80元到85元間震盪，目前已站上90元大關，目前全國毛豬供單日應量約2萬頭，比平常減少約1500到2000頭。

中華民國養豬協會理事康富戶說，這一年多來，飼料價格暴漲1倍以上，很多養豬業者都咬牙撐著做虧本生意，甚至賣掉豬隻求生，如今豬價雖高，不過就是反映成本價而已，接下來恐怕要漲到100元，業者才能稍有盈利，呼籲政府伸出援手幫幫養豬戶，否則前景堪憂。

農委會畜牧處官員表示，俄烏戰爭造成國際原物料上漲，再加上百億養豬基金補助豬舍改建，豬量自然就會變少，這是漲價的最大原因，但若明年底改建計畫結束前，國際原物料恢復平穩，豬價成本也會下降。

由於90元已超出農委會85元的監控「綠燈區」，該官員說，75到85元的監控價是先前的標準，現在國際各國豬肉價格都漲，90元在國際間不算高，光台灣豬農反映成本價都已達85元了。

至於缺蛋問題引發的蛋價飆漲，公平會強調，若查到業者聯合哄抬蛋價，最重可罰5000萬元，至於民眾檢舉查獲違法聯合行為，最高可領1億元檢舉獎金。

民眾黨立委邱臣遠直言，面對缺蛋，農委會不斷找藉口，從飼料漲價、禽流感到氣候不穩，怪天氣、怪雞舍老舊、怪人民搶購、怪雞隻種源不穩定，就是沒有怪政府自己。諷刺農委會主委陳吉仲，「一場全台大缺蛋，被提升的只有主委的口才反應力」。

而國民黨台北市青工總會長滿志剛11日兌現中華隊贏球「祭品文」承諾，發1000顆雞蛋，1人限領5顆，吸引不少人排隊。有民眾拿到直呼感謝，也大罵民進黨執政什麼都要排隊，更點名要「陳吉仲下台」。

對此，陳吉仲11日到高雄曹公圳抽水站視察抗旱灌溉措施，面對媒體詢問，他回應表示，政務官就是把每件事做好，沒做好，本就該為工作表現負責，如雞蛋調度無法滿足消費者，所有責任「當然是由我負責」。

陳吉仲表示，台灣雞蛋產能已到谷底，正陸續回穩，到年底前有專案進口雞蛋，目前澳洲每周固定進口，土耳其將有200萬顆蛋確定進口，泰國、菲律賓本周也會有百萬顆雞蛋進口，可補短期不足。

受到飼料價格上漲、豬隻腸炎發病率高等因素影響，11日毛豬拍賣價每公斤達90.47...
受到飼料價格上漲、豬隻腸炎發病率高等因素影響，11日毛豬拍賣價每公斤達90.47元台幣，創歷史新高。（本報資料照片）

雞蛋 中華民國 澳洲

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