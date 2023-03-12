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植樹節海洋造林 卯澳灣種珊瑚

記者游明煌／新北12日電
移植團隊在珊瑚移植後，持續照顧珊瑚。（圖：新北市漁業處提供）
移植團隊在珊瑚移植後，持續照顧珊瑚。（圖：新北市漁業處提供）

今天植樹節，新北市府昨天提前在東北角卯澳灣「海洋造林」，復育珊瑚，四年來也與台灣海洋大學、企業及各路志工攜手復育1725株珊瑚，並移植500株珊瑚至卯澳灣周邊海域，將此海灣打造成珊瑚苗圃。

珊瑚就像海洋的森林，生態效益大，新北市府推動珊瑚復育，與海洋大學海洋環境與生態研究所所長識名信也教授合作，自2019年起，每年在新北市海洋資源復育園區內的海底養殖池，種植約450株珊瑚株，養殖到適合移植的體型時，再移植到海域。

去年開始，團隊在卯澳灣海域調查6個珊瑚移植地點，依據珊瑚移植操作可行性、適合珊瑚生長的海水深度3到10公尺、海底地形與地質堅硬程度、海底沉澱物、海流強弱等項目，評估後選定3處適合移植珊瑚的地點，去年移植500株珊瑚至卯澳灣週邊海域，今年持續移植。

去年夏天舉辦珊瑚移植工作坊，招募25名具潛水證的珊瑚復育志工，協助種植、照護。也有企業率志工投入，這些珊瑚未來也將由新北市漁業處及海洋大學團隊陸續規劃移植到卯澳灣。

新北市漁業處表示，藉由珊瑚移植與復育的行動，能恢復海洋生產力與提高生物多樣性，並提供各式的海洋生物庇護、攝食與生殖的場所。目前已將新北市海洋資源復育園區，打造成珊瑚的復育基地，後續將繼續把復育後強壯且健康的珊瑚，移植至卯澳灣天然海域的珊瑚苗圃。

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