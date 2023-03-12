波波牙醫支持派遊說綠營修法 高層指示大選前好好處理

近期「波波牙醫」議題「死灰復燃」，支持開放派再度醞釀遊說綠營執行附帶決議，甚至尋求修法。圖為牙醫系學生實習示意圖。(本報資料照片)

去年5月「醫師法」修法附帶決議，欲讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試及開放更多實習名額，掀起爭議至今未解。原先在行政院前院長蘇貞昌任內已獲得政院承諾，實習名額維持不變，但隨著蘇下台，又出現轉機，支持開放派「死灰復燃」，再度醞釀遊說綠營修法，盼採折衷方案開放波波牙醫投入偏鄉。

「波波」是台灣對留學波蘭醫學 院學生的稱呼，波蘭自2004年加入歐盟 ，成為《醫師法》認定不須學歷甄試地區後，成為台灣學生留學習醫的熱門國家。後來前往西班牙、捷克等國就讀的台灣學生也被統稱為「波波」，如今，這些「波波」牙醫系在學學生，已超過台灣每年牙醫系畢業生總數。

據了解，波波牙醫議題驚動綠營黨政高層，高層研判長期屬於友綠的牙醫界已出現鬆動現象，近期黨政系統與衛福部多次開會，就怕在2024年大選起跑之際，社會力統合出師不利；高層已指示衛福部，波波牙醫議題務必耐心協調求交集。

衛福部前部長陳時中 任內主導波波牙醫修法，但去年台北市長選情激烈，牙醫界如影隨形抗議，讓陳不得不妥協，明確表態反對附帶決議執行，蘇貞昌也承諾，實習名額維持不變；但隨著陳時中落選、蘇揆下台，該議題又出現轉機，支持開放派再度醞釀遊說綠營執行附帶決議，甚至尋求直接修法方式。

反對派籌組本土小牙醫聯盟，召集人黃映綺說，一位成熟牙醫師的養成，不是只有實習那一年，還包括取得執照後的進階訓練如PGY及專科醫師訓練。這些臨床的訓練資源珍貴有限，包含師資、設備、儀器以及病人數，這些資源原本只是用來訓練台灣正規管道入學的學生。

黃映綺指出，引進大量未成熟的國外學歷畢業生，他們會和台灣的學生搶分這些臨床訓練資源，這就是犧牲本土學生的受教權益，不僅不公平，也會造成全體訓練不足，影響將來的醫療品質。

支持開放的「國際派」則主張，依據現行每年50個實習名額的規範，在台的國際牙醫約需10年才能完全消化完畢，且台灣有將近250萬的民眾居住於牙醫人力極度缺乏的地區，國際牙醫盡速投入國內醫界，將能協助緩和偏遠地區的醫療困境，執行附帶決議、盡速改善國際牙醫實習困境才是最佳解方。

綠營人士直言，雙方均有各自核心利益且相互牴觸，確實相當難協調。曾一度以確保增加開放的波波牙醫名額能投入偏鄉，作為兩派折衷方案，但反對派仍多有疑慮。據悉，黨政高層已指示，波波牙醫議題一定要好好處理，切勿讓事態擴大成為社會熱議題，因為無論風向導向哪一方，民進黨都將承受負面影響，務必耐心協調求交集。

衛福部長薛瑞元表示，對於增加國外牙醫學歷畢業生訓練名額為投入偏鄉的意見，會納入考慮，現階段尚未思考實習名額如何運用，現在首要任務是通過「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，統整及建立系統後，進行各教學醫院評鑑，了解師生比及一年可容納的訓練額度等，並再扣除當年度取得國內牙醫學歷學生，才能規畫是否增加訓練容額，最快今年底前算出，明年再依本國及國外學歷學生的人數進行規畫。

牙醫師公會全聯會理事長陳彥廷說，如果只要求取得國外牙醫系學歷返台學生到偏鄉離島等地區執業並不公平，衛福部應提出政策導引及配套，鼓勵不論是本國或國外牙醫學歷學生赴偏鄉或醫療資源匱乏區域服務，同時，建立病人後送及轉診機制。