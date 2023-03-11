兒曠課百節 父出拳教訓判拘役55天 罕見未允許易科罰金

就讀高中的吳姓少年1學期曠課100多節，父親得知後暴怒，出拳打傷兒子，兒子怒告老爸傷害，父子對簿公堂。一審判吳父3月徒刑，吳父不服上訴，請求給予父子間有修復的未來，二審雖減輕吳父刑責，判決吳父拘役55天，但罕見的同時未允許得易科罰金，吳父因「教訓」兒子，面臨入獄服刑的下場。

合議庭認為，由於刑法傷害罪近期修法後，已經將法定本刑提高為5年以下，依兒童及少年福利 與權益保障法第112條規定，如果成年人是「故意對兒童犯罪」，要再加重1/2，導致爸爸犯罪的最低法定刑，不再是「5年以下」，不符刑法易科罰金的適用條件，無法諭知易科罰金，全案也不得再上訴。

判決指出，吳姓少年在2021年12月20日，因父親發現他曠課超過100節，父子倆在家中爆發爭吵，吳父氣兒子不服管教，出拳打傷他的頭部、臉部；少年持醫院驗傷單、家暴 通報表，報警提告父親涉及傷害罪。

檢方偵查後，依成年人對少年犯傷害罪起訴，聲請簡易判決。高雄地方法院認為，因事涉兒少法，依法要加重刑責，去年判吳父三個月徒刑，不得易科罰金。

吳父認為，兒子辱罵老爸、祖母、曠課又打他，身為人父理當管教，並陳述「人父難為」，上訴二審，請求法官給父子之間有修復、再聯絡的未來；吳父並於二審審理中，與兒子調解成立，具狀請求二審從輕量刑。

合議庭認為，吳父犯後積極修復關係，法益損害已減輕，原判決量刑基礎有變更，吳父請求從輕量刑有理，撤銷一審判決改判吳父拘役55天，因吳父有前科未獲緩刑，須入監。

台日刑事法學會理事長林裕順認為，本案判決提醒家長縱使「人父難為」，也要注意不能跨越「動口不動手」的紅線禁區，避免對於兒童及少年傷害層升惡化。