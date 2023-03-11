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雲林收賄案 議長議員交保惹議 雲檢不排除抗告

記者蔡維斌、陳苡葳／雲林11日電
雲林縣議長沈宗隆（中）10日凌晨以200萬台幣交保，他走出法庭時神情喜悅，感謝法官寬容大度。(記者蔡維斌／攝影)
雲林縣議長沈宗隆（中）10日凌晨以200萬台幣交保，他走出法庭時神情喜悅，感謝法官寬容大度。(記者蔡維斌／攝影)

雲林縣議長沈宗隆等人涉嫌向達德能源公司收賄案，昨晨裁定達德雲林辦公室執行長潘正綱1人收押，包括議長、議員等5人分獲6萬（台幣，下同，約1950美元）到200萬元不等交保，雲林地檢不排除提出抗告。捲入該案的議員黃文祥、許留賓皆喊冤；民進黨立委蘇治芬以「行賄輕罪收押、收賄重罪交保」發文，呼籲司法單位擴大偵辦。

該案涉案的27人，包括沈宗隆、潘正網及其妻、議員王又民、游姓助理、鍾姓包商共6人遭聲押，雲林地方法院從前晚到昨天凌晨3時才完成裁定，沈宗隆200萬元交保、王又民50萬元交保、鍾姓包商100萬元交保；潘正綱收押，其妻6萬元交保，游姓助理則無保請回。

風電大廠達德涉嫌以2600萬元行賄沈宗隆等人，全案27人沈宗隆和3名議員黃文祥、許留賓、王又民及達德董座王雲怡、下包商鍾慶郎、潘妻游滿紅均獲交保，其餘均請回，只有廠商潘正綱被羈押，引起各方看法不一。

雲林地院庭長王子榮說明， 檢察官認為沈宗隆、王又民及其助理游嘉慧、游嘉慧胞姐游滿紅、潘正綱、營造商鍾慶郎涉有重嫌，依違反貪汙治罪條例罪嫌聲請羈押。

不過，法官訊後認為，潘正綱在法庭的說詞和證據吻合，法官擔心如不羈押，相關證人的說法恐有遭受其他共犯汙染之虞，所以裁定羈押並限制通訊。

至於沈宗隆、鍾慶郎、王又民、游滿紅參與的犯行部分，法官考量案情及檢察官所提之事證，相關當事人有犯嫌，且檢方卷內的相關證據也相對穩固，致認為只要具保即可確保日後的後續作為，所以不需要羈押，才依涉案情節分別以6萬到200萬不等交保並限制住居、出境出海。

對於羈押庭的裁定結果，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，檢察官認為相關被告的證據明確且涉嫌重大，有羈押必要，接到裁定書後不排除提出抗告。

尚在日本參訪的雲林縣長張麗善除了派員到法院關切，她昨受訪表示，縣府嚴守法制尊重司法，會全力配合調查，也盼查明真相、毋枉毋縱。縣府行政中立並無阻撓或放寬建照、使照申請，全程依法核發；縣府將持續檢討精進行政作業流程，並非針對特定對象才改進。

達德雲林辦公室執行長潘正綱擔任藍營幕僚20多年，後來娶前立委張碩文的表妹，婚後定居雲林。

2018年國民黨台中市長黨內初選，立委江啟臣、盧秀燕競爭時，潘正綱加入盧競選團隊，但選舉還沒結束就離開；盧當選後，潘並未進入市府團隊，也淡出台中政壇。

潘正綱後來進入達德能源集團，潘曾有意安排相關的國際人士、集團訪問中市府，但遭市府婉拒。政界人士說，潘在各地來來去去，大家對他並不熟悉。

檢察官 國民黨 江啟臣

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