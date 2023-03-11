台南涉貪前局長 傳被偷拍性愛片 廠商據以檢舉不得不認

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪瀆及接受廠商性招待，傳出陳疑遭設局被偷拍性愛片。 (本報資料照片)

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪瀆及接受廠商性招待，自去年12月遭羈押至今，如今更傳出陳疑遭設局被偷拍性愛片，廠商威脅不成才持性愛片檢舉；也因檢調掌握「事證」，陳第一時間坦承接受性招待。國民黨 台南市前議員謝龍介表示，檢調應全面檢視經發局近年相關業務，是否有任何對價關係。

本報系聯合報報導，台南市經發局強調，所有發包作業都依採購法，公平公開招標；業務受理則按中央和地方法規辦理，外界關注的太陽光電案審查是跨局處聯審，這些資料檢調已調閱帶走，會全面配合調查。

陳凱凌自去年12月遭羈押，檢調本月6日二度前往經發局調閱七股工業區、光電案等相關資料。謝龍介表示，檢調有掌握到陳凱凌的性愛光碟，對於官商勾結這麼嚴重，「你今天要吃要喝又要拿，又不願意履行」，廠商當然會將重要資料交給檢調。

謝龍介指出，檢調能拿到光碟理由很簡單，因光電是派系鬥爭，餅這麼大，官商吃不下，引進黑道勢力，檢調拿到的是「A片級」，光碟片是否被招待的人扣在手上？接受性招待究竟有什麼對價關係，或上級是否有人刻意掩護？檢調應查明清楚。

檢調當初前往經發局、陳凱凌住處等地搜索，帶回相關事證及廠商、相關人員約談，當時是根據廠商的供詞，提到陳凱凌接受廠商招待喝花酒，在檢方偵訊及法院羈押庭上，陳凱凌均承認接受廠商招待喝花酒。

檢調專案小組指出，當時搜索時並未發現或看過所謂的性愛光碟，此與偵辦案情無關，也無從回應。

據「壹蘋新聞網」報導，台南市經發局前局長陳凱凌去年12月因涉嫌貪汙被逮捕，當時他不僅迅速承認，也坦承有去酒店接受性招待，完全沒有辯駁。如今傳出，疑似因遭偷拍了3支性愛影片，陳凱凌才會「不得不認」。

根據報導，消息人士指出，陳凱凌愛粉味，尤其是氣質嫩妹，不過很懂得掩人耳目，所以很少在台南上酒店，而是在平日晚上自己開車前往高雄赴約，周五就固定回新竹陪妻小，周日經過台中「徹夜談事情」，接著周一回台南上班。

不過「夜路走多了，總會遇到鬼」，在接受同一家廠商的性招待後，陳凱凌疑似被偷拍3支性愛影片，地點分別在高雄、台中，且女主角都不同。原本是想要藉著影片來跟陳凱凌談條件，結果遭到拒絕，因此就把影片直接向檢調檢舉。而疑似遭人偷拍性愛片的陳凱凌便「不得不認」，才會一改之前態度。