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空木椅取代蔣介石銅像 中正紀念堂競圖優勝

記者葉冠妤╱台北11日電
建築師孫啓榕以一張空木椅取代中正紀念堂裡面的巨型蔣介石銅像，象徵打破威權。(圖：中正紀念堂園區新願景概念競圖小組提供)
建築師孫啓榕以一張空木椅取代中正紀念堂裡面的巨型蔣介石銅像，象徵打破威權。(圖：中正紀念堂園區新願景概念競圖小組提供)

中正紀念堂轉型談論多時未決，台灣現代建築學會等民間團體發起中正紀念堂園區新願景概念競圖活動，昨公布勝選名單，其中建築師孫啓榕的「福爾摩沙基地」作品，以木頭椅子取代巨型蔣介石銅像，象徵打破中正紀念堂一言獨裁、造神意象，獲社會組優勝。入圍的30組作品及最後優勝作品，未來也將舉辦實體成果展覽。

台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會去年發起競圖活動，最後從77組學生組作品、45組社會組選出各5組作品。

孫啓榕說，設計始於一張再平凡不過的木頭椅子，由人人皆可坐、可挪動方向的木椅，取代超越常人尺度的巨型蔣介石銅像，並將中山南路地下化，讓自由廣場延伸至國家圖書館，堂體下方規畫為NGO團體空間。

台科大學生團隊「漢堡王」以「聲之行」作品獲學生組優勝。團隊成員許凱棠表示，考量不讓這段迫害記憶被遺忘，團隊不希望用破壞的方式打掉中正紀念堂堂體，而是以平等的角度，讓園區有不同高度，象徵中正紀念堂不是唯一，同時讓所有人民聲音都能進入。

競圖活動執行長張維修指出，這次作品各有不同使用主題及想像，包括作為國家圖書館的延伸、NGO匯集中心、高齡住宅、城市避難所、原野森林、自然廢墟等。

評審之一、台南藝術大學建築藝術所教授曾旭正直言，入選作品「沒有一個可以做成的」，當中牽涉技術、預算的不可行，以及概念、社會氛圍能否支持，但這些都是轉型正義工程必然碰到的課題。社會組評審、北科大建築系副教授林靜娟說，競圖只是開始，期待未來有更多對話。

中華民國 圖書館 漢堡王

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