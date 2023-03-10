百姓七缺八漲 政府只剩撒錢搪塞

最近台灣街頭巷尾流行的問候語，從「呷飽未」，變成了「買到蛋了嗎」，諷刺至極。政府去年超徵逾5000多億元，民進黨 敲鑼打鼓要普發現金6000元，試圖營造「台灣錢淹腳目」假象。但民間眼前面對的是「七缺八漲」，從缺蛋、缺雞、缺藥、缺水、缺電、缺土地和人才；又遇到物價飛漲，油米豬肉蛋等重要民生物資均大幅攀升，電價也馬上要調漲。「七缺」政府目前只剩滿手錢與搪塞人民的藉口，宛如和百姓活在平行時空。

「缺蛋之亂」已超過一年，最近蛋價再創新高，更糟的是有錢無處買。全台南北許多知名攤商都因缺蛋掛出免戰牌，表示暫時無法提供相關商品；馬祖莒光部隊官兵則因缺肉在沙灘刻字求援，足見「蛋盡援絕」多麼迫切。閣揆陳建仁上月承諾，雞蛋 問題「3月初」會緩解，未料問題變本加厲；他先改口稱「3月底」可以緩和；後又改口為5、6月間。農委會一直在玩「拖」字訣，暴露政府的無能；即使換了閣揆，問題依然無解。

今年初農委會主委陳吉仲即曾掛保證：春節前，所有的農漁畜產品供應量絕對無虞，唯雞蛋價格會比去年同期偏高。如今農曆年都過了1個多月，陳吉仲的保證卻變成笑話，不僅雞蛋缺到天荒地老，蛋價更創天價新高。中南部買蛋要出高價，北台灣卻是有錢也買不到蛋，「蛋荒」變成「荒誕」。產銷嚴重失衡，即使進口澳洲 雞蛋也只是表演性質，不僅連補充市場所需都不足，還賠了大錢。陳吉仲靠著能說善道，獲得總統無限寵幸；事實證明，他多半空口說白話。

除雞蛋供需失調，雞肉的供應也拉警報。業者評估，缺肉高峰將落在4、5月，今年預期將出現「百元」雞排，最多6月才可能回穩，上半年將持續處於「蛋蛋的哀愁」。對於這種無解之局，基層商販只能設法自救，出現「蚵仔煎不加蛋」、「停售蛋花湯」等諷刺景象。蔡政府自詡「有政府、會做事」，但這個政府到底做了多少傻事，才讓民眾連吃個國民美食的權利都被剝奪。

此外，缺水、缺電的風險也已迫在眉睫。高雄地區水情3月8日起自綠燈調整為黃燈，高雄、台南、嘉義水情吃緊；蔡政府吃定南台灣是民進黨的鐵桿支持地區，不驚不懼。對於水荒何時有解，經濟部長王美花稱，通常5月底前屬於枯水期，希望全民節約用水，以穩定全台供水。指望全民節約用水，就是蔡政府的最佳答案？

缺水缺電烏雲籠罩，光電或風電不僅緩不濟急，但蔡政府仍鐵了心要核二廠二號機下周如期除役。至於空缺的電力如何填補，王美花卻打哈哈，說可以用「水力發電」補足。中南部許多水庫的水都快見底，連供應民眾飲用都不夠，還能拿來發電，王美花是在癡人說夢嗎？

除了「缺」，還有「漲」的問題。主計處公布2月消費者物價指數，年增率2.43%，17項重要民生物資中，包括油、米、豬肉等九項年增率超過5％，光沙拉油就漲了17％。國外旅遊漲得更凶，團費增加近三成。若依民進黨昔日在野的作法，早就號召民眾上街示威，要求主政者道歉。但最近一次民眾舉布條抗議事件，竟是衝著台北市長蔣萬安而來，要求他為76年前的228事件下跪道歉。時空感之錯亂，令人無言。

過去三級貧戶出身的前總統陳水扁什麼都Ａ，被譏稱「窮得只剩下錢」；而富貴出身的蔡總統自己什麼都有，卻讓人民缺東缺西。若以為發個6000元就能贖回罪惡感，那就太天真了！(取自聯合報社論)