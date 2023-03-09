Google挹注3億元 推台灣新聞數位共榮基金

Google宣布推出新聞數位共榮基金，挹注媒體產業更多資源，聯合報系執行長黃素娟（後排左三）出席。(記者曾原信／攝影)

數位平台與媒體分潤議題引發關注，Google 昨天表態，「現在不談分潤，但關注共榮」，並宣布推出號稱全球首創、為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，未來三年投注台幣3億元(約966萬美元)，協助新聞產業進行轉型發展與永續。

台北巿報業商業同業公會昨對Google的宣布表示尊重與肯定，希望這是解決問題的開始；更呼籲政府，對於國際平台付費與合理分潤的根本關鍵，應盡快推動下一個階段的對話會議。

報業公會並建請Google集團總部本於共好、平等、尊重，聆聽並真誠回應夥伴心聲，Google集團平台僅以流量作為唯一變現標準，已導致整體傳播環境快速惡化，新聞更是首當其衝，懇盼積極促成「整體媒體產業環境的改善」，盡快建立「夥伴推播、分潤的優化與良性化機制」，公平合理付費，鼓勵品質可以變現，共同導引平台內容良性發展，讓演算法不是一味追逐數量，也能產生質化的價值。

推動台灣媒體議價會談的數位部表示，很高興Google展現誠意、設立基金；部長唐鳳指出，另一個數位平台Meta也已開始研擬相關方案，媒體與數位平台的第二輪對話預計3月下旬舉行。

Google亞太區政府事務及公共政策副總裁彭朗寧說，未來3年會投入3億元，基金將由數位經濟暨產業發展協會（DTA）管理，為新聞產業共榮而努力；也會繼續透過計畫，替新聞機構提供客製化訓練，提升數位技能。

DTA理事長陳正然指出，開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，都能報名、提案，再由協會審定、核發經費。目前協會規畫每單位、每年以申請1個計畫為原則，預計在今年上半年完成第一輪徵件。

但包括申請資格與定義、審議程序、組織架構、參與成員，目前均未充分揭露，報業公會對此表示高度關切，近日將安排拜訪DTA進行溝通。

報業公會肯定Google發表「台灣新聞數位共榮基金計畫」是釋出善意的開始，期盼其他國際平台一起共襄盛舉，為提升台灣的新聞數位發展，改善媒體產業環境而努力。